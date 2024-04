Azcón propone "un programa de enseñanzas abiertas" para que los universitarios cursen asignaturas de grados distintos

El jefe del Ejecutivo protagoniza el evento 'Aragón, tierra de talento', de El Periódico de Aragón



ZARAGOZA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha propuesto este lunes que la Universidad de Zaragoza ponga en marcha "un programa de enseñanzas abiertas" para que los universitarios puedan cursar asignaturas de dos o más grados y así generar talento. Ha protagonizado la jornada 'Aragón, tierra de talento', de El Periódico de Aragón.

"Queremos apoyar, especialmente, a las personas más brillantes, las que tienen más talento", de ahí su propuesta de enseñanzas abiertas con asignaturas de grados afines, de manera que "aquellas personas que tienen más capacidad tengan también una especial atención por parte de nuestra sociedad".

En su intervención, Jorge Azcón ha dejado claro que la generación, retención y atracción de talento será "un reto de futuro" durante décadas y ha recordado que los últimos meses se han anunciado varias inversiones "como no había ocurrido en muchas décadas", como la llegada de Microsoft --conocida en 2023-- y Amazon, del Grupo Costa en la industria agroalimentaria y el nuevo almacén de Inditex, que propiciarán un panorama laboral que "invita al optimismo".

"Estamos en una nueva etapa de creación de puestos de trabajo y riqueza, y estos centros van a necesitar no solo operarios, sino también ingenieros, biólogos y matemáticos, un caudal de talento sin precedentes en nuestra tierra, algo muy demandado y no siempre fácil de encontrar".

MÁS TALENTO

Jorge Azcón tiene claro que "el talento, y no el capital, será el factor fundamental en el siglo XXI para la innovación, la competitividad y el crecimiento", para lo que el Gobierno de Aragón impulsará distintas líneas de acción.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha expuesto que "la generación de talento tiene mucho que ver con la universidad, la FP y otros organismos de la Administración", mencionando el papel que pueden desempeñar los grados de física, matemáticas, ingeniería informática, medicina, odontología, tecnología de los alimentos y biotecnología.

Azcón ya ha traslasdado a la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge la necesidad de aumentar, en los próximos años, el número de profesionales con formación tecnológica y sanitaria, apuntando que el Gobierno regional ha decidido incrementar en un 30 por ciento la formación de ingenieros y matemáticos, de forma que el curso próximo habrá 50 plazas más en ingeniería informática, 10 en Teruel, al igual que en Matemáticas. "Lo seguiremos haciendo los próximos años", ha adelantado.

También ha recalcado: "Necesitamos muchas más ingenieras y científicas porque, a día de hoy, el desequilibrio entre hombres y mujeres para estudiar estas carreras hace que tengamos una oportunidad de mejora" en este ámbito.

Azcón ha reconocido que "generar talento es importantísimo, pero retenerlo también va a ser uno de los objetivos de los próximos años", para lo cual "no hay fórmulas mágicas", ya que "la gente trabaja donde cada uno decide", lo que requiere "hacer que ese lugar atractivo sea Aragón", lo que depende de la calidad de vida y la solución de problemas como el acceso a la vivienda o la mejora de los servicios públicos.

ARAGÓN CONECTA

Ha avanzado que la Dirección General de PYME y Autónomos del Gobierno de Aragón ha diseñado el programa 'Aragón Conecta', dotado con un millón de euros, para promover el retorno del talento aragonés a la Comunidad Autónoma, "y no solo de gente joven, sino de todos los perfiles".

Además, el Ejecutivo aragonés ha destinado 10 millones de euros a un fondo de I+D+i, que se eleva en total a 211 millones de euros, para elevar la posición de Aragón en la escala de innovación. El Gobierno regional pretende que la Comunidad se convierta en una región con una "fuerte" innovación.

Esa inversión, este año, de 10 millones de euros, ha permitido contar con 65 investigadores predoctorales más y convocar contratos post-doctorales. Jorge Azcón ha avisado: "Competimos con otras muchas comunidades para que las inversiones lleguen a Aragón" y para ello "el talento es fundamental".

"No es la Administración quien va a encargarse, sino que lo hará de la mano de las empresas y los centros de investigación para poner la innovación en el foco de las políticas" porque "solo innovando seremos capaces de crear empresas más competitivas para que podamos prestar unos servicios públicos de calidad desde la Administración", ha añadido.

DISEÑAR CHIPS

El director del Barcelona Supercomputing Center de la Universidad Politécnica de Cataluña, Mateo Valero, ha afirmado que "sin datos no hay nada, sin computadores tampoco, pero sobre todo sin talento, sin hombres y mujeres que produzcan los datos", emplazando a "retener el talento que necesitamos para hacer aquello que queremos".

Ha explicado que hace cinco años puso en marcha un programa para diseñar chips de altas prestaciones, que no se diseñan ni fabrican en la UE, y ya desde hace tres años se imparten un grado y un máster en esta materia, lo que a su vez ha movido el interés de las multinacionales, como Cisco.

Valero ha continuado indicando que en la época actual "el talento no es individual, sino colectivo, y es importante tener un objetivo común y convencer a la gente con talento, y hace falta un líder, alguien que marque".

"Si una región tiene centros grandes visibles, también va a ser fácil atraer talento", aunque también es necesaria una financiación adecuada y atraer a los nuevos alumnos. "La universidad no puede ser estática, tiene que estar al servicio de la sociedad".

El director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, ha señalado que "en Aragón falta personal cualificado para cubrir empleos de la economía digital y transformadora", considerando que "la escasez de talento comienza a lastrar la buena marcha de las empresas de la Comunidad".

"Aragón no puede esperar y está obligado a mover ficha si no quiere perder el progreso", urgiendo a retener el talento, señalando que muchos aragoneses emigrados por la última crisis económica "todavía no han vuelto", a lo que se unen otros factores, como la reducida población de la Comunidad y la crisis demográfica que arrastra, matizando que "el mercado laboral está más robusto que nunca".