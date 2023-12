Azcón subraya su compromiso con las víctimas del terrorismo frente a quienes "blanquean a sus asesinos"

ZARAGOZA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha comprometido a defender el legado y dignidad de las víctimas del terrorismo, frente a quienes "blanquean a sus asesinos y legitiman a sus herederos".

Así lo ha expresado este lunes, 11 de diciembre, durante el acto homenaje organizado por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) con motivo del aniversario del atentado perpetrado por la banda terrorista ETA hace 36 años en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Ha tenido lugar en el Parque de la Esperanza y también ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la delegada de la AVT en Aragón, Lucía Ruiz.

El 11 de diciembre de 1987 el Comando Argala de la banda terrorista ETA colocó un coche bomba, con 250 kilos de amonal, frente a la Casa Cuartel de la avenida Cataluña de Zaragoza, que explosionó pasadas las 06.00 horas, provocando la muerte de once personas, seis de ellas niños, además de causar 88 heridos.

"Lo único que busca el terrorismo es infundir terror; y solo se le combate venciendo al miedo. La sociedad española consiguió vencer al miedo y vencer al terrorismo, pero no fue un camino fácil, sino extremadamente doloroso, a lo largo del cual hombres y mujeres dieron su vida", ha manifestado.

En la actualidad, las víctimas son héroes a los que se recuerda por su nombre, pero otros son "anónimos para la historia", sin embargo, "cosen con hilos de sangre el tapiz de la historia", porque son "héroes de la democracia y de nuestra libertad".

DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN

Jorge Azcón ha advertido de que la democracia no es algo "inconcreto y difuso", ni tampoco "conseguido permanentemente", sino que se concreta en la nación, es decir, "en la reunión de todos los españoles, del poder individual que todos tenemos". En definitiva, "se concreta en la Constitución".

Por ello, ha emplazado a la sociedad a "defender la Constitución" para preservar la libertad, "que nunca es definitiva" y se construye de forma individual y colectiva. En el presente, ha añadido, "la libertad vive una amenaza permanente".

En este punto, ha comentado que igual que los miembros de la Guardia Civil "asumen su compromiso con España en su juramento y están dispuestos a dar su vida por la nación y la Constitución", quienes "tenemos obligaciones de gobierno anudamos nuestra labor diaria a esa defensa de la nación cundo juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución".

"Si en este acto solo recordásemos a las víctimas de ese brutal atentado, faltaríamos a la memoria de aquellos héroes, ocultaríamos el legado que nos entregaron y desconoceríamos por qué y para qué dieron su vida", ha aducido Azcón. En esta línea, ha destacado que recordar "no es hacer memoria de la existencia de alguien", sino traer al presente lo que motivó su vida.

Así, ha determinado que "igual que la Guardia Civil y sus hijos llevaron a término su compromiso con la libertad y la democracia" hace 36 años, "nosotros debemos unir el nuestro hoy, renovado, de que defenderemos aquello que juramos defender".

ZARAGOZA NO OLVIDA

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza ha insistido en que la ciudad "no olvida" y seguirá reclamando que los autores de esta "masacre" se sienten en la Audiencia Nacional, porque las víctimas sufren un "dolor insoportable" al ver que se retrasa "una y otra vez" la comparecencia de Josu Ternera, líder de la banda terrorista ETA en la época del atentado, como autor intelectual del mismo.

Ha sostenido que en un momento en el que "se juega sin pudor con la memoria, se ponen en tela de juicio valores democráticos, como la separación de poderes o la independencia judicial, mantener viva la memoria de las víctimas y de quienes defienden la democracia y la libertad es vital".

El dolor también es "punzante" para las víctimas de terrorismo cuando "ven sentados en los escaños del Congreso de los Diputados a los herederos de ETA como socios indispensables del actual Gobierno de España, siendo que es el país que quieren destruir".

Chueca ha instado a la sociedad a "no callar" ante "quienes intentan pervertir el significado de la palabra memoria, ni ante quienes quieren hacer añicos la independencia judicial o manipulan la historia y el olvido en los colegios, los institutos, las universidades y la televisión, porque los asesinos siempre serán asesinos y las víctimas siempre serán víctimas".

"Asistimos a un fenómeno preocupante", ha considerado, al referirse al "discurso manipulado que blanquea a los terroristas y justifica su actividad criminal, impulsado desde algunas instituciones y que va calando poco a poco entre los más jóvenes".

Ha evidenciado que las nuevas generaciones "no han vivido los años más duros del terrorismo y no saben lo que sucedió en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza", además, para ellos, Josu Ternera "es un señor que vive en Francia y sale en un documental de Jordi Évole en Netflix. Es un riesgo que no queremos correr".

Natalia Chueca ha instado a "neutralizar" la manipulación histórica para que los jóvenes sepan la verdad de lo que ha sucedido en España en las últimas décadas. Por lo tanto, ha aseverado que, año tras año, se seguirá rindiendo homenaje a las víctimas y sus familias, "porque los herederos del terrorismo siguen sin arrepentirse y trabajan por construir su relato". Si estuvieran arrepentidos, ha afirmado, "los líderes de Bildu colaborarían para resolver los más de 300 crímenes pendientes".

DOLOR DE LAS VÍCTIMAS

Lucía Ruiz ha afeado que la entrevista documental de Josu Ternera se estrene en una fecha tan próxima al aniversario del atentado de la Casa Cuartel, el 15 de diciembre, puesto que está pendiente su juicio. Ha opinado que se le tacha de "superhéroe", sin tener en cuenta el daño que este hecho provoca a las víctimas.

"Lo que para algunos es marketing, para nosotros es dolor", ha expuesto, "pero el dolor es para los de siempre". Ha indicado que la situación actual "está muy lejos" de respetar los cuatro pilares más básicos: verdad, memoria, dignidad y justicia; porque hacerlo supondría "no pactar con Bildu, ni reconocerlo como un actor político más".

Ha reivindicado crear una "memoria colectiva que perpetúe y diferencie a los héroes y verdugos", puesto que es "la única forma de mirar al futuro" y de que "el dolor, sangre y vidas arrebatadas no caigan en el olvido". Ha elogiado el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gracias a cuya labor ETA ha dejado de matar, pero "nada borra el pasado, el daño, ni el dolor".

"No vamos a permitir que se nos silencie y se nos meta debajo de una alfombra, mientras otros brillan en Netflix, porque esto sería olvidar a quienes dieron su vida por este país", ha pronunciado. También ha pedido "luchar" para crear "una sociedad sana en la que los buenos seamos los vencedores y los que contemos el verdadero relato".

MEMORIA Y DIGNIDAD

Como presidente del Gobierno de Aragón, Azcón ha garantizado que impulsará cuantas acciones estén en su mano para preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Por desgracia, ha lamentado, "hay quienes buscan blanquear a los asesinos, legitimar a sus herederos y extender un falso relato de lo que ha sido el terrorismo y del dolor que ha causado".

Frente a ellos, "nosotros no cejaremos en difundir el legado de las víctimas, mantendremos viva la llama de su sacrificio para que tenga sentido y exigiremos para las víctimas y sus familias memoria, dignidad y justicia. Porque ellos murieron, nosotros vivimos; porque nosotros vivimos, les recordaremos siempre; y porque les recordamos, les reconoceremos, les homenajeamos como lo que verdaderamente son, los héroes de nuestra democracia".

"Nos lo dieron todo por darnos una vida mejor, un futuro en paz y en libertad. Por eso, estamos en deuda eterna. Nunca, nunca, nunca los vamos a olvidar", ha concluido el presidente del Gobierno de Aragón.