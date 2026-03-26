Azcón tilda las ayudas anticrisis del Gobierno de un "yo invito, tú pagas" porque salen de los presupuestos de las CCAA

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, acompañado por el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en la capital oscense. - FABIÁN SIMÓN

HUESCA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha afirmado que el Ejecutivo central vende el real decreto ley de medidas ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo "como si fueran exclusivamente una gracia" suya, pero "son los presupuestos de la comunidad autónoma los que dejarán de tener esos ingresos en el futuro", por lo que ha calificado esta iniciativa de "yo invito, pero tú pagas".

En una rueda de prensa en Huesca este jueves tras visitar el nuevo Centro de Salud Ramón y Cajal, Jorge Azcón se ha preguntado si las ayudas destinadas a frenar el impacto económico del conflicto bélico en Oriente Próximo, que movilizarán 5.000 millones de euros para beneficiar a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas, "no deberían ser compensadas por el Gobierno de España".

Ha asegurado que "no es verdad" que el Gobierno de Aragón "no ayuda" en el contexto actual: "No es verdad, no se está haciendo justicia, porque esas ayudas salen de nuestros presupuestos" y, por tanto, "serán menos los ingresos que va a tener la comunidad autónoma".

En este sentido, Azcón ha respondido a la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón y secretaria general de los socialistas en la comunidad autónoma, Pilar Alegría, quien ha instado al presidente del Ejecutivo autonómico en funciones a adoptar medidas para ayudar al sector primario a paliar los efectos de la guerra en Irán.

"Me parece incomprensible que la señora Alegría no sepa que esos más de 5.000 millones de euros que se van a destinar a esas ayudas para reducir la gasolina o las facturas de energía, una parte muy importante de esas ayudas ya sale de la comunidad autónoma", ha manifestado Azcón, quien ha recomendado a la líder socialista "estudiar más qué ayudas se han puesto en funcionamiento y conocer mejor cuál es el impacto que esas ayudas van a tener en los presupuestos de la comunidad autónoma".

No obstante, ha recalcado que el Gobierno de Aragón "fue de los primeros en poner en marcha ayudas para aquellas empresas que pudieran resultar afectadas por la inestabilidad, por la guerra en Oriente Medio".

REAL DECRETO DE MEDIDAS

El real decreto ley de medidas coyunturales recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Además, se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.

La norma también incluye, entre otras medidas, la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos, una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; y la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto.

Finalmente, también se añadió un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, junto a la congelación temporal de los contratos de alquiler, también presente pero en un decreto por separado.

GOBIERNO DE ARAGÓN

Por su parte, el Gobierno de Aragón se comprometió a flexibilizar los requisitos y condiciones para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias que las empresas afectadas negativamente por la guerra en Oriente Medio pudieran tener con la hacienda aragonesa.

Una medida dirigida, principalmente, a los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a los Impuestos medioambientales pero se aplicará para cualquier deuda tributaria, por impuesto o tasas, que puedan tener estas empresas.