Bancalero recoge las demandas de la Plataforma del Hospital de Barbastro, infraestructura que considera "fundamental"

Bancalero junto a directivos del Salud y representantes de la Plataforma en defensa del Hospital de Barbastro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, ha asegurado que considera "fundamental" el Hospital de Barbastro para la asistencia sanitaria en la provincia de Huesca y por ello ha recibido este lunes a varios representantes de la Plataforma recientemente creada en defensa del citado centro hospitalario.

En un clima de "cordialidad" destacado por todas las partes y con el "déficit de profesionales" sobre la mesa, el consejero, junto a directivos del Salud, ha escuchado y recogido las demandas e inquietudes trasladadas por una enfermera de la UCI, un médico intensivista y un ciudadano usuario del servicio, que pasan por una mejora del nivel organizativo del centro hospitalario y de la comunicación entre gestores y profesionales, además de cuatro líneas estratégicas en las que Bancalero ha recordado que ya se vienen trabajando, como las estabilización de las plantillas, los incentivos, la fidelización tecnológica y la conciliación laboral, con la existencia de más bajas paternales y la posibilidad de agrupar jornadas laborales.

El consejero de Sanidad les ha asegurado el compromiso del departamento en la equidad en la asistencia sanitaria en todo el territorio, tal y como muestran las normas innovadoras que ha puesto en marcha el departamento que dirige para paliar el déficit de profesionales, como la norma de fidelización MIR y el decreto de difícil cobertura.

Se trata de medidas que otorgan incentivos económicos y profesionales a aquellos médicos que eligen trabajar en hospitales pequeños, como el de Barbastro, o el medio rural.

En 2024 y 2025 el Plan de Fidelización MIR logró que 9 médicos que habían finalizado su formación como residentes se incorporaran a la plantilla de centro barbastrense (4 en 2024 y el resto este año). En cuanto a las plazas de difícil cobertura, se han convocado para el Hospital de Barbastro 15 plazas de difícil cobertura (46 para los hospitales públicos de fuera de Zaragoza) para las especialidades de Urología, Oncología Médica, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Traumatología y Cirugía General.

Bancalero ha estado acompañado en la reunión de las directoras de área de Atención Hospitalaria y de Enfermería del Salud, Sara Guillén y Mayte Clares, respectivamente, el director adjunto del SALUD, Fernando Fernández, entre otros miembros del departamento.

Por parte de la Plataforma, han asistido Luis Pallarés y Juan Carlos García Ronquillo, facultativos de Cirugía General y de UCI, respectivamente; Natividad Palacín, Laura Grau Salamero y Laia Nogués, enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos, y Juan Carlos Ferré, en representación de ciudadanos de Barbastro integrados en la Plataforma.

El consejero ha indicado que se va a hacer una valoración tecnológica de los distintos servicios del centro barbastrense al tener en cuenta la propuesta de la Plataforma de que disponer de más tecnología ayudará a que este centro sea más atractivo.

Estas cifras resultan especialmente elevadas en la coyuntura actual, marcada por la falta de profesionales respecto a las necesidades existentes. Además, muchos de los nuevos médicos optan por permanecer en hospitales de grandes ciudades una vez finalizada su formación.

MEDIDAS ESTABLES Y ALEJADAS DE LA CONTIENDA POLÍTICA

Por parte de los representantes de la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro, Natividad Palacín, enfermera de la UCI, ha defendido los incentivos para atraer al personal, ha destacado las ventajas de trabajar en un hospital más pequeño en comparación con el Servet y el Clínico y de vivir en una ciudad como Barbastro.

"Nos parece que se pueden incentivar esas plazas, con mejoras para que la gente quiera venir", ha solicitado para un hsopital "pequeño y amigable, donde todo el mundo nos conocemos y en una ciudad donde se vive bien", ha destacado.

El intensivista Juan Carlos García Ronquillo, ha subrayado que la Plataforma carece una "una línea política" y ha pedido "soluciones estables en el tiempo" al déficit de personal para lo que ha solicitado que haya colaboración por parte de los partidos políticos para arreglar los problemas sanitarios: "Pediría a los partidos políticos que se dejaran de sus rollos y que intentaran ponerse en nuestra situación y apoyaran al gobierno, este o el que venga después, para intentar buscar soluciones estables en el tiempo, porque si no, serán parches", ha advertido.

Por último, Juan Carlos Ferré, usuario del centro hospitalario, ha mostrado la preocupación de los pacientes y ha destacado la importancia de mantener reuniones como la celebrada esta mañana para conocer las causas de los problemas y buscar solución: "Así entenderíamos algunas cosas que nos resultan muy complicadas".

Ferré ha visto que "hay ganas de hacer cosas y hay propuestas para hacerlas", pero ha compartido la "incertidumbre" en la que viven los pacientes que "a veces se convierte en una preocupación muy grande".

Respecto a la falta de especialistas, en la reunión se ha abordado el déficit más acusado en Otorrinolaringología, y se ha planteado la búsqueda de fórmulas legales y organizativas --como contratos mixtos o acuerdos con otros hospitales-- que permitan garantizar la asistencia sin vulnerar la normativa vigente.

En la reunión también se han tratado otros temas del hospital ya que los profesionales han traslado al consejero cómo ven ellos la realidad diaria del centro y las principales preocupaciones de pacientes y profesionales.

El Departamento de Sanidad ha subrayado su compromiso de seguir trabajando junto a profesionales y ciudadanía para reforzar el Hospital de Barbastro, considerado fundamental para la atención sanitaria en la provincia de Huesca.