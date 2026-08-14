Barbastro celebra el 3 de septiembre la imposición de la pañoleta de fiestas a los nacidos en los últimos doce meses

Cartel anunciador del acto. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Barbastro vuelve a celebrar, en este caso por cuarto año consecutivo, el Acto de Entrega de la Pañoleta 'Mis Primeras Fiestas', evento que se celebra con el fin de que los más pequeños de la ciudad se conviertan en miembros de pleno derecho de unos festejos que también son suyos. En esta ocasión, el acto tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento el 3 de septiembre a las 18.30 horas.

Para participar, los recién nacidos deben haber nacido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. La inscripción se puede hacer hasta el 30 de agosto.

La cifra de participantes se espera que sea similar a la de ediciones anteriores, en la que unos 50 pequeños y pequeñas recibieron su primera pañoleta festiva.

"Es un acto muy especial en el que entregamos a las familias un símbolo de pertenencia tan importante como la pañoleta azul, que es la que lucimos todos durante las Fiestas y que se ha convertido en emblema de la ciudad. De hecho, su color viste estas semanas también balcones y ventanas", ha explicado la concejal de Fiestas Elena Olivera.