El belén viviente de Estadilla (Huesca) abrirá en Zaragoza la cabalgata de Reyes Magos más numerosa con 414 figurantes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta la cabalgata de Reyes Magos - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 figurantes del belén viviente de Estadilla (Huesca), el más grande de Europa, abrirá la cabalgata de Reyes Magos de Zaragoza, que este año será la más numerosa con 414 participantes, cien más que la edición anterior, que ofrecerán un espectáculo por el recorrido que mantiene la temática de la cultura tradicional cristiana del oro, incienso y mirra, que son los presentes que llevaron al niño Jesús.

Entre los 50 figurantes del belén viviente de Estadilla estarán representados los integrantes más habituales como los soldados romanos, los distintos oficios, músicos y figuras propias de un belén que "dará el valor cultural e histórico propio de la cabalgata de reyes.

Esta representación nace en 2009 y se ha convertido en una de las recreaciones históricas y tradicionales más singulares de Aragón, reúne cerca de 80 escenas que combinan episodios de la tradición cristiana, recreaciones históricas y oficios tradicionales. Su puesta en escena, extendida sobre 4.500 metros cuadrados, recibe miles de visitantes en cada edición y destaca por su minuciosidad y por la implicación de buena parte del vecindario estadillano.

Otra novedad es el ángel anunciador que tendrá luz y sonido y encabezará la cabalgata de reyes que jugará un papel protagonista, al igual que en todos los belenes, ya que fue el que guió a los tres Reyes Magos hasta el portal de belén.

La comitiva la cerrará el pajarito pinzón, que es la tercera novedad, y estará chequeando y revisando a todos los niños para asegurarse de que se portan bien y luego, por la noche, los reyes sepan quien se ha portado bien y dejen los regalos.

Estas tres novedades de esta edición las ha dado a conocer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha incidido en que la cabalgata de los Reyes Magos "va a seguir haciendo mágica la noche de reyes, la noche más mágica de todo el año, en donde todos los niños de Zaragoza saldrán con sus padres, con sus abuelos, con sus familias para dar la bienvenida a los Reyes Magos a Zaragoza".

ITINERARIO

Los tres llegarán a las 16.00 horas al Parque Grande José Antonio Labordeta para acudir al colegio Joaquín Costa, desde donde partirán los patrocinadores a las 17.30 y a las 18.00 horas saldrá la cabalgata de reyes.

Este año vamos habrá algunos ajustes en el trayecto debido a las obras en la ciudad y tendrá alguna variación. Desde el colegio Joaquín Costa, seguirá a por la calle General Mayandía, Anselmo Clavé, paseo de Teruel, bajará por César Augusto y el Coso para coger la calle Alfonso I y llegar hasta la plaza del Pilar. Se acercarán al gran belén monumental para depositar sus regalos y, seguidamente subirán al balcón del Ayuntamiento de Zaragoza para dirigirse a los niños de Zaragoza.

Otros aspectos que se mantienen de la edición anterior es la estética de los personajes con los mismos trajes de Ana San Agustín que "tanto valor histórico tienen en cada una de sus representaciones y que simbolizan, perfectamente, el origen cultural de cada uno de los reyes de Europa, Asia y África, ha comentado la alcaldesa para añadir que "ese mestizaje cultural es una forma de ver también lo que es hoy la sociedad".

También, la música del compositor Ara Malikian, que se creó de forma específica para este momento y que se estrenó el pasado año, pero "se ha mejorado también el sonido para que se pueda disfrutar más y que la experiencia sea especial", ha avanzado Chueca. Asimismo, se repite el cartel anunciado del año pasado, del autor Óscar San Martín, ha agregado la alcaldesa.

"Todas estas son las novedades que tenemos para este año mantener esa ilusión, esa magia y esa felicidad que se ve en todas las caras de los niños y de sus padres en ese momento compartido de toda la familia juntos, dando la bienvenida a los Reyes Magos a nuestra ciudad.

En la presentación de la cabalgata de Reyes Magos, junto al belén gigante luminoso a los pies de la escalinata de El Batallador, en el Parque Grande, Chueca ha estado arropada por una representación de los figurantes del belén viviente e Estadilla y de su alcaldesa, María Pilar Lleida, a quien ha agradecido que hayan querido acompañar "para hacer aún más grande la cabalgata, aún más representativa del momento histórico que traslada y que aún es más mágica y especial", ha descrito.

MÁS FRUTA EN NAVIDAD

La programación navideña se completa este año con una acción de sensibilización vinculada a la alimentación saludable, desarrollada gracias al apoyo de Aragón Sabor de Verdad, marca del Gobierno de Aragón.

La Navidad se convierte así en una ocasión idónea para animar a los más pequeños a consumir fruta de Aragón, que representa el 25 por ciento de la producción nacional. Con este propósito, los niños y niñas recordarán a Sus Majestades que en la noche más mágica del año también deben apostar por fruta saludable.

Aragón Sabor de Verdad se suma a la campaña navideña zaragozana a través de las cartas a Sus Majestades, disponibles en el zaguán del Ayuntamiento y destinadas al Buzón Real gigante, un espacio en el que además se exhiben hasta el 6 de enero frutas y hortalizas de invierno para visibilizar la riqueza agroalimentaria de la comunidad autónoma.