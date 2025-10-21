Bendodo (PP) tilda de "provocación e insulto" la subida de cuotas a los autónomos y reclama una "rectificación radical"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la sede de los 'populares' en Zaragoza, durante una rueda de prensa este martes. - PP ARAGÓN

"Nuestro plan será el que necesiten los autónomos en España, frente al ataque frontal del Gobierno", según el vicesecretario 'popular'

ZARAGOZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que ser autónomo en España es "absolutamente incompatible" con el "modelo sanchista" y "no se entiende que sean objetivo y castigo" del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, tildando de "provocación e insulto" la propuesta de subida de cuotas para 2026. Ha reclamado una "rectificación radical" y no "a medias".

Bendodo, que ha visitado Zaragoza este martes para reunirse con los diputados del Grupo Parlamentario 'Popular' en las Cortes de Aragón, ha considerado que la propuesta del Gobierno de España de subir las cuotas a los autónomos es "una provocación, un insulto y una agresión".

A su juicio, la propuesta inicial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que contemplaba subidas en las cuotas de autónomos de entre 17,37 euros y 206,24 euros para 2026, dependiendo de sus rendimientos netos, se trata de "un ajuste de cuentas" después de que la mayoría de la clase media española "abandonó al socialismo hace tiempo por todo el daño que ha hecho".

Ante las críticas, el Ministerio que encabeza Elma Saiz llevó este lunes a la mesa de negociación una segunda propuesta que plantea la congelación de cuotas para los autónomos con menores rendimientos netos (de 670 euros a 1.166,7 euros al mes) y subidas de entre el 1% y el 2% (entre 2,9 y 14,75 euros mensuales) para los autónomos con ingresos superiores a los 1.166,7 euros.

No obstante, para Bendodo el Gobierno de España "tiene que hacer una rectificación radical", y "no a medias", para eliminar la propuesta de subida de cuotas a los autónomos, un grupo conformado por 3,5 millones de personas en España que "se sienten atacados e insultados", ya que "quien gana 400 euros al mes no puede pagar la mitad por ser autónomo".

Pedro Sánchez "está acorralado y sabe que su tiempo está terminando", de manera que ha empezado a "ajustar cuentas" con periodistas, jueces, "a los que llamó fachas con toga", y "ahora va a por los autónomos, la clase media de nuestro país, pero a quienes desprecia y tiene una inquina personal", ha expresado. "Hay que tener precaución y miedo por el daño que pueda causar este ejército en retirada", ha advertido Bendodo.

EL PLAN DEL PP

En este punto, se ha referido al plan del PP en esta materia, dirigido a "hacer crecer a la clase media de este país" y que contempla eximir del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros al año. "Estaríamos encantados de que Sánchez y los suyos lo copien", ha apuntado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP.

"Nuestro plan de autónomos, que se conocerá pronto, será el que necesiten los autónomos en España, frente al ataque frontal que están sufriendo por parte del Gobierno", ha adelantado Bendodo, por tanto, "cualquier partido --incluso el PSOE-- que quiera apostar por los autónomos que hay en nuestro país verá con buenos ojos las medidas que vamos a proponer".

"Ya está bien de un Gobierno que penaliza al que trabaja, al que se esfuerza y al que quiere prosperar", ha manifestado Bendodo, para asegurar que "todo este lío" es una "cortina de humo" más, igual que la propuesta de terminar con el cambio de hora, el apoyo a Palestina o el aborto. "Todo son cortinas de humo para tapar los escándalos vergonzosos de corrupción que afectan a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar más cercano".

"Es que la paradoja es sangrante", ha subrayado el 'popular', agregando que "los españoles no merecemos un Gobierno así, puesto que "se está arrastrando el nombre de nuestro país por toda Europa y por todo el mundo por esta gestión de un presidente al que solo le interesa resistir y encubrir a todos los que le ayudaron a llegar a donde ha llegado", a La Moncloa.

CAJA B DEL PSOE

En otro orden de cosas, Elías Bendodo ha calificado de "preocupante" que ningún cargo del PSOE haya salido a dar una explicación sobre el dinero en metálico que circulaba en la sede socialista y "al final, todo se sabrá y, por tanto, cuanto antes lo cuenten, mejor".

"Cuando anda como un pato, canta como un pato, se mueve como un pato, tiene toda la pinta de ser un pato", ha respondido Bendodo ante preguntas de los medios de comunicación sobre la existencia de una supuesta "caja B" en el PSOE.