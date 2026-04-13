Binéfar celebra la primera edición del Campeonato de Puzzles para aficionados y expertos de los rompecabezas

BINÉFAR (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El Centro Cultural y Juvenil de Binéfar será el escenario el próximo 25 de abril de una cita inédita en la localidad: el Campeonato de Puzzles Binéfar, una competición que reunirá tanto a aficionados como a expertos del mundo de los rompecabezas en una jornada que combinará carácter competitivo y ambiente lúdico.

Se trata de la primera vez que se organiza un evento de estas características en Binéfar y su entorno, lo que supone un paso más en la diversificación de la oferta cultural y de ocio del municipio, además de una oportunidad para acercar esta disciplina a nuevos públicos.

El campeonato está organizado por la Asociación Española de Puzzles, con la colaboración del Ayuntamiento de Binéfar, consolidando así una alianza que busca posicionar la localidad como punto de encuentro para este tipo de iniciativas.

DOS MODALIDADES PARA TODOS LOS NIVELES

El evento contará con dos categorías diferenciadas: una modalidad individual y otra por parejas, ambas con puzzles de 500 piezas y premios para los tres primeros clasificados en cada categoría.

La competición individual dará comienzo a las 11.00 horas y tendrá una duración máxima de dos horas y media. Esta modalidad está pensada tanto para participantes con experiencia como para quienes quieran iniciarse en este tipo de pruebas, donde la rapidez, la concentración y la estrategia resultan claves.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, se celebrará la modalidad por parejas, con un tiempo máximo de dos horas. Esta categoría añade un componente colaborativo, en el que la coordinación entre los participantes será fundamental para completar el puzzle en el menor tiempo posible.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y PLAZAS LIMITADAS

Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web oficial de Aepuzz y permanecerán abiertas hasta el 23 de abril a las 19.00 horas. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción, por lo que la organización recomienda formalizar la participación con antelación.

El precio de la inscripción es de 15 euros para la categoría individual y de 20 euros para la modalidad por parejas, con descuentos de 5 euros para socios de la asociación y residentes en la localidad.

Como aliciente adicional, todos los participantes podrán llevarse a casa el puzzle utilizado durante la competición, convirtiendo la experiencia en un recuerdo tangible de la jornada.

UNA CITA QUE COMBINA OCIO, CONCENTRACIÓN Y ESTRATEGIA

Más allá del carácter competitivo, el Campeonato de Puzzles Binéfar nace con la vocación de convertirse en un evento abierto y accesible, donde el entretenimiento y la convivencia juegan un papel fundamental.

Este tipo de actividades, cada vez más populares, ponen en valor habilidades como la paciencia, la observación o la capacidad de planificación, al tiempo que fomentan la participación intergeneracional.

Con esta primera edición, Binéfar se suma al circuito de competiciones organizadas por Aepuzz en diferentes puntos del país, reforzando su apuesta por propuestas innovadoras que amplían el abanico cultural y de ocio en el territorio.