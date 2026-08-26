Birragoza ofrece este fin de semana en Zaragoza 150 variedades locales, nacionales e internaciones de cervezas artesanas

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, acompañada del director del festival Birragoza, Sergio Ruiz - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición de Birragoza ofrecerá 150 variedades locales, nacionales de cervezas artesanas y también alguna de ámbito internacional, que se podrán degustar este fin de semana, días 28 y 29 de agosto, en el Centro de Historias de Zaragoza, en horario de 12.00 a 24.00 horas.

Este festival lo ha presentado la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, acompañada del director del festival, Sergio Ruiz, y está organizado por la Asociación Birramigos, Cervezas Artesanas Lupulus, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sara Fernández ha comentado que es una cita "obligada" de la agenda de Zaragoza y a nivel nacional ha sido una "gran apuesta" de los organizadores.

Ha relatado que hace 13 ediciones la cerveza artesana "no representaba lo que representa hoy en día y gracias a eventos como Birragoza y a toda la labor didáctica y divulgadora, el sector de la cervecería artesana ha conseguido que haya muchos más establecimientos, toda una cultura alrededor del lúpulo de la malta, mucho conocimiento también por parte del público, que es lo más importante y que haya más aficionados y consumidores en torno a esta bebida que forma parte también de nuestra seña de identidad porque somos una ciudad cervecera"

En rueda de prensa, Sara Fernández ha comentado que el Festival Birragoza está ideado para los profesionales porque hay encuentros para el sector donde compartir experiencias y novedades. Por otro lado, es un espacio para que el público en general también conozca y disfrute de la cultura de la cerveza artesana.

El director del festival, Sergio Ruiz, ha dicho que este festival comienza en 2012 cuando los organizadores se lanzan a esta aventura" tan bonita para difundir la cultura de la cerveza artesana, acercarla desde un punto de vista muy llano explicada por los propios productores de cerveza y con toda la emoción, ilusión y ganas de aprendizaje entre todo el público asistente".

"VAYA PÚBLICO MÁS MAJO TENÉIS EN ZARAGOZA"

"Queremos acercar la cerveza desde un punto amable y que el público disfrute de las variedades que existen de cerveza artesana", ha sintetizado para destacar que el Centro de Historias es un "gran espacio, con un patio muy hermoso, donde además la acogida de la gente se nota que es otra".

Ha agradecido a los cerveceros su participación en este evento y también la respuesta del público de Zaragoza que "se vuelca con este evento de una manera tan cariñosa".

"Si algo es de reseñar es que los cerveceros que vienen de otras partes de España siempre se van con la misma frase: Vaya público más majo tenéis aquí en Zaragoza", ha destacado en referencia al civismo y paciencia de los consumidores en las largas filas frente a las barras. "Los cerveceros siempre decían: Qué amabilidad, pues el público asistente, haciendo las colas con respeto y con cariño, y eso no lo hemos visto en ningún sitio".

Navarra, País Vasco y Cataluña son las principales comunidades autónomas que tendrán representación de cervezas artesanas, pero también proceden de Segovia, Cantabria y Asturias, entre otras regiones.

Desde el stand de Lupulus se brindará una gran representación de cervezas internacionales, que también son reputadas, y llegan desde Alemania, Republica Checa, Francia, Bélgica y Holanda.

Sergio Ruiz ha precisado que Birragoza no es sólo cerveza, sino todo lo que se genera alrededor de una "buena bebida hecha con cariño y de buena gente", ya que el festival se ameniza con buena música y actividades enfocadas en el aprendizaje.

SIN GLUTEN, VEGANAS, VEGETARIANAS Y SIN ALCOHOL

Se ha programado un par de catas de cerveza para que los consumidores se inicien, pero esta "difusión está impregnada en cada conversación con el cervecero, en cada prueba y en cada comentario con los amigos". Todo ello hace que sean unas jornadas del viernes y sábado de disfrute en las que los cerveceros vienen a presentar sus mejores obras.

El festival permitirá descubrir referencias pertenecientes a las principales familias cerveceras, desde las 'lager' y las 'ale' hasta las 'lambic', además de diferentes estilos y elaboraciones con perfiles amargos, dulces, ácidos, afrutados, especiados, florales, cítricos o tostados. Los propios elaboradores serán los encargados de atender los stands y explicar al público las características, ingredientes y procesos de cada cerveza. También se podrán degustar este fin de semana variedades sin gluten, veganas, vegetarianas y sin alcohol.

Birragoza mantiene así su objetivo de acercar a la ciudadanía la cultura de la cerveza artesana, favorecer el conocimiento de sus procesos de elaboración y promover un consumo moderado, responsable y vinculado a la calidad del producto.

Sergio Ruiz ha explicado que confluyen distintos tipos de asistentes porque los hay que acuden todos los años, pero también se generan nuevos públicos cada año y se juntan familias enteras disfrutando de un evento muy tranquilo y familiar durante el día y al caer el sol "cambia un poco el perfil de público porque salen los vampiros a chupar cerveza", ha comparado.

"Es bonito porque viene gente que no conoce en absoluto la cerveza artesana y da gusto ver la expresión de sorpresa cuando prueban diferentes cervezas que no podían imaginar que existieran, más allá de la cerveza que conocen". "He estado y estoy en el otro lado de la barra sirviendo cervezas y creo que la mejor satisfacción es poder tener un público nuevo que te pregunta, ¿me puedes recomendar una cerveza?".

ACTIVIDADES Y MÚSICA

La programación comenzará el viernes 28 de agosto, a las 12.00 horas, con una sesión de DJ Matu Rock. A partir de las 16.30 horas, Rastaul ofrecerá una selección de funk, acid jazz, bossa nova, latin, afrobeat y reggae.

Uno de los momentos destacados de la jornada llegará a las 17.00 horas con la apertura gratuita de un 'cask' --barril-- para celebrar la decimotercera edición del festival.

A continuación, a las 17.15 horas, el beer sumiller Guillem Laporta, de Homosibaris La Cebada, dirigirá una cata de cinco cervezas artesanas. La música continuará con DJ Monkey Loops, de 19.00 a 21.00 horas, y nuevamente con DJ Matu Rock hasta el cierre.

El sábado 29 de agosto, DJ Matu Rock y Rastaul abrirán la programación musical a las 12.00 horas. A las 13.00 horas se celebrará una segunda cata de cinco cervezas artesanas dirigida por Guillem Laporta.

Durante la tarde, pasarán por el festival DJ Monkey Loops, de 14.00 a 16.30 horas; El Conde Orlok, de 16.30 a 18.00 horas; y Rastaul, de 18.00 a 20.30 horas. DJ Matu Rock pondrá música al tramo final de esta decimotercera edición.

Las catas tienen un precio de 15 euros y plazas limitadas. Las reservas pueden realizarse a través de Cervezas Lupulus y del correo electrónico info@cervezasartesanas.com. También se ofrecerá información e inscripciones en el estand de la organización.

GASTRONOMÍA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Durante todo el horario de apertura, Birragoza contará con diferentes food trucks y una variada oferta gastronómica. El festival incluirá alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten, además de cervezas artesanas sin gluten y cerveza sin alcohol de tirador.

Para acceder a las degustaciones será necesario adquirir un bono de seis euros, que incluye el vaso conmemorativo --imprescindible para ser atendido en los estands--, la guía digital del festival y una primera consumición en cualquiera de las cervecerías participantes. Las siguientes degustaciones podrán solicitarse y abonarse directamente en cada puesto.