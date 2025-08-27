Birragoza ofrecerá cerveza artesana de 16 cervecerías referentes este fin de semana en Zaragoza

La consejera municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, presenta la XII edición de Birragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XII edición de Birragoza XII ofrecerá cerveza artesana de 16 cervecerías referentes del ámbito regional y nacional, este fin de semana, en el Centro de Historias de Zaragoza.

El Festival de Cerveza Artesana de Zaragoza que tiene como filosofía, dará a conocer la cerveza artesana y por supuesto, disfrutarla. La gran variedad de estilos presentes se servirá con el mismo mimo por el propio cervecero, quién resolverá cualquier inquietud al público asistente.

En el festival habrá una gran variedad de cervezas para intentar alcanzar a todos los gustos posibles. Amarga, dulce, ácida, suave o fuerte, afrutada, resinosa, maltosa, especiada, floral y cítrica.

Se representan las 3 familias cerveceras, Lagers, Ales y Lambicas, algunas son combinadas con todo tipo de ingredientes como frutas, especias, cacao o café.

Habrá oferta para las necesidades de todo tipo de público como sin gluten, vegana y vegetariana de 16 cervecerías referentes del panorama regional y nacional. Además también se contará con una buena representación de cervezas internacionales únicas y punteras en el mundo de la cerveza artesana.

FUNCIONAMIENTO

Para disfrutar del festival, es necesario adquirir el bono que cuesta 6 euros y da derecho al vaso conmemorativo imprescindible para ser servido en los estands; a una guía, que este año haremos digital; y a una primera consumición en cualquier cervecería.

Todos los estands tienen cervezas canjeables con el ticket de primera consumición que se entrega con el vaso, pero algunas cervezas especiales pueden no ser canjeables.

Después, con el vaso se van pidiendo cervezas en los diferentes estands, abonando allí mismo la consumición. Para ello resulta muy útil el plano con las cervecerías y su ubicación exacta, así como la información --grado, color, estilo y una breve descripción, precio de la degustación-- de las cervezas de cada cervecería.

FOOD TRUCKS Y MÚSICA

Durante todo el horario del festival las diferentes Food trucks dispondrán de una amplia variedad gastronómica, incluyendo opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. También habrá diversos DJ's que amenizaran este encuentro.

HISTORIA

Organizado por Cervezas artesanas Lupulus, y el Ayuntamiento de Zaragoza, Birragoza cuenta con la colaboración de la Asociación Birramigos y el Centro de Historias de Zaragoza.

Birragoza nace el año 2012, cuando en la ciudad se asoma a un fenómeno relativamente extendido por otros países y ciudades de España como son las cervezas artesanas.

Al no haber apenas elaboradores de cerveza artesana ni lugares donde poder probarla surge la necesidad de crear un festival para extender y fomentar dicha cultura, y potenciar la misma en todos sus ámbitos.