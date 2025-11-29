Blasco respalda al tejido empresarial en la gala de la asociación Gúdar-Javalambre

Foto de familia tras la entrega de premios. - GOBIERNO DE ARAGÓN

LA PUEBLA DE VALVERDE (TERUEL), 29 (EUROPA PRESS) El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, asistió este viernes a la gala de la Asociación Empresarial Gúdar-Javalambre, celebrada en La Puebla de Valverde, donde participó en la entrega de los Premios Empresariales 2025 y clausuró el acto.

En su intervención de cierre, el consejero destacó la capacidad emprendedora de las empresas de Gúdar-Javalambre y su relevancia en la creación de empleo y oportunidades.

Blasco entregó el Premio a la Iniciativa Empresarial a Proyectos La Albarda SL, una de las tres distinciones otorgadas durante la gala, en la que se reconoció también a Redón SL con la Mención Especial a la Trayectoria y a Reparación Automóviles Cercos SL con el Premio a la Excelencia Empresarial.