El BOE publica la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional del Homenaje Templario de Monzón

MONZÓN (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 11 de agosyo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional del Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón, que se celebra en Monzón.

La resolución oficial data del lunes día 26 de mayo y dice así: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 188, de 7 de agosto de 2019. Esta Secretaría de Estado de Turismo, ha tenido a bien conceder el título de 'Fiesta de Interés Turístico Nacional', a la siguiente fiesta: 'Homenaje templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón' de Monzón (Aragón)".

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha explicado que "el Boletín Oficial del Estado de hoy quedará guardado en la historia de Monzón. Estamos ante un paso histórico y un reconocimiento a toda nuestra gente y a toda nuestra ciudad. En España hay en torno a 160 fiestas de interés turístico nacional y podemos decir con orgullo que Monzón está ahí. No era fácil, pero lo hemos conseguido y estoy convencido de que generará un gran impacto positivo para Monzón y todo nuestro entorno".

Una declaración que ha llegado, tras un duro trabajo del ayuntamiento para acreditar que el homenaje se merecía esta declaración como así se ha conseguido. Por tanto, hay que agradecer a todo el mundo que Monzón cuente con su primera fiesta de interés turístico nacional que sólo poseen otras 160 en España. El Homenaje ya estaba declarado de fiesta de interés turístico de Aragón desde 2015 y pertenece a la Asociación Española de Fiestas con Recreación Histórica (AEFRH).

HOMENAJE

Con este evento de recreación histórica se conmemora la llegada y estancia en Monzón siendo niño, del rey Jaime I el Conquistador y su tutela por la Orden del Temple entre los años 1214 y 1217. Se honra también la figura de su maestro, el comendador de la Orden, Guillem de Mont-rodón.

Durante los años en que el infante Jaime residió en el castillo de Monzón la villa se convirtió en el centro de todas las atenciones del reino. Fue aquí donde comenzó la apasionante historia de un niño destinado a convertirse en uno de los reyes más grandes de Aragón.

La XXIII edición del Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón se celebraba del 23 al 25 de mayo, organizada por el Ayuntamiento de Monzón y Turismo de Aragón y la colaboración de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, la Diputación de Huesca, Gobierno de Aragón, Avanza, Renfe, entre otros. Cervezas San Miguel y Sommos. Monzón retrocede al siglo XIII y revive su esplendor medieval, disfrutando de la compañía de personajes históricos que hicieron grande a la ciudad.