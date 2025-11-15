Los Bomberos de la DPZ retiran otro nido de avispa asiática localizado en un parque de Borja

Nido retirado por los Bomberos de la DPZ en un parque de la localidad zaragozana de Borja. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza retiraron el pasado jueves un nido de avispa asiática --una especie invasora-- localizado en un parque de la localidad de Borja (Zaragoza). La actuación se llevó a cabo tras el aviso recibido por la mañana por parte de la Policía Local y de los agentes forestales del municipio, y se procedió a balizar la zona para evitar el paso de los vecinos.

La intervención se realizó al anochecer, en torno a las 18.30 horas, para garantizar que todos los individuos de la colmena estuvieran en su interior y evitar que pudieran reconstruirla.

Una dotación del parque de Tarazona se desplazó con un vehículo de altura y trajes especiales y empleó luz roja, que esta especie no detecta, para aproximarse con seguridad al nido.

Los bomberos procedieron finalmente a retirar el nido en su totalidad.

El hallazgo del aparatoso nido de esta especie invasora se suma a los registrados durante en las últimas semanas en un goteo constante de casos por buena parte de Aragón. Así, los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón retiraron otro nido hallado en las inmediaciones del monasterio de Obarra, en el municipio de Beranuy, tras los eliminados en Zaragoza, Graus, Campo, Capella y Santaliestra, entre otras localizaciones.