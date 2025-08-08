Brote de salmonelosis en Barbastro: tres ingresados más y un niño recibe el alta

BARBASTRO (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

Un total de tres adultos, todos ellos de edad avanzada y con patologías previas, han ingresado este jueves por la tarde en el Hospital de Barbastro con síntomas compatibles con el brote de salmonelosis registrado en el Festival del Vino del Somontano, mientras uno de los niños hospitalizados ha sido dado de alta y los otros cuatro permanecen estable y podrían recibirla próximamente.

En general, el número de personas que acuden a los centros sanitarios con sintomatología de gastroenteritis en Barbastro continúa, pero se empieza a apreciar un descenso, según la última actualización ofrecida por el Gobierno de Aragón.

Así, entre la tarde del jueves y la mañana de este viernes, el centro de salud de la capital del Somontano ha atendido a 29 personas con síntomas compatibles y el hospital de la ciudad, otras 23.

En el caso del Hospital San Jorge de Huesca, continúan ingresados las dos pacientes --una mujer joven y una menor--, que permanecen estable. A este centro han acudido este jueves también otras dos personas con sintomatología compatible con este brote, que han recibido el alta tras ser atendidas en urgencias.

La cifra de casos acumulados asciende ahora a 478, aunque desde Salud Pública insisten en que "es provisional y puede cambiar", no tanto porque lleguen casos nuevos, sino porque algunos aún no hayan sido comunicados, porque acudan a los centros sanitarios estos últimos días o porque se duplique al acudir el mismo paciente a varios dispositivos.

El director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, Ramón Boria, ha señalado que, en su mayoría, se trata de paciente con sintomatología leve, consistente en diarreas, vómitos, fiebre o malestar general.

"Todos los pacientes que están ingresados tienen una sintomatología leve, responden al tratamiento a base de hidratación, sueros, antibióticos que se les prescriben, etcétera. Todos están estables", ha explicado.

En cuanto a las recomendaciones, ha incidido en que las personas afectadas por la gastroenteritis tienen que tener especial cuidado con el lavado de manos, usar lejía en los baños para desinfectarlos y llevar una dieta fundamentalmente líquida y exenta de lácteos, además de tomar algún antitérmico si lo requieren y acudir a los servicios sanitarios "sólo si es estrictamente necesario".

La próxima actualización de datos de asistencias no se producirá hasta el próximo lunes, 11 de agosto, salvo que haya algún dato novedoso, han indicado desde el Ejecutivo autonómico. Salud Pública continúa con las investigaciones sobre el origen del brote.