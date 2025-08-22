Calvo (Vox) alerta de que siguen los atracos junto a la comisaría del Casco Histórico que se mantiene cerrada

ZARAGOZA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha alertado de que se siguen produciendo atracos junto a la comisaría de Policía Local, del Casco Histórico, que la alcaldesa, Natalia Chueca, "aún mantiene cerrada".

Calvo ha relatado que se siguen produciendo atracos y robos, y entre los últimos casos ha citado el de una pareja de ochenta años en la calle Boggiero esquina con la calle Cerezo.

"A pocos metros de allí, debería estar ya en funcionamiento la comisaría de la calle Pignatelli, que fue una de las condiciones de Vox para la aprobación de los presupuestos de 2025", ha recordado Julio Calvo.

Al respecto, ha comentado que la alcaldesa aseguró, públicamente, que "antes del verano" estaría en funcionamiento, pero la comisaría ya está finalizada, "todavía no ha entrado en funcionamiento mientras siguen perpetrándose robos y delitos en esa zona, que se podrían haber evitado con más presencia policial".

"¿CABEZUDOS O COMISARÍA?"

Julio Calvo también ha observado en la red social Instagram la presentación por parte de la alcaldesa de un nuevo cabezudo en la comparsa del distrito de San José, en honor al maestro cervecero de La Zaragoza, el alemán Charles Schlaffer.

"La verdad --ha opinado-- es que son dos realidades muy distintas y la alcaldesa parece instalada, o parece conocer, solo una de ellas e ignorar la otra". A juicio de Calvo "es mucho más importante la apertura de la comisaría de la Policía local, en la calle Pignatelli, que la presentación de un cabezudo en Zaragoza".

Por ello, ha confiado en que la alcaldesa Chueca "vuelva a la realidad y pise tierra firme", finalizado el portavoz de Vox.