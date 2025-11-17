La Cámara de Cuentas ve el informe sobre contratos menores "una oportunidad de seguir avanzando en la transparencia"

El presidente y la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo y Anabel Beltrán, este lunes durante su comparecencia en las Cortes. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo, ha apuntado que el informe de fiscalización sobre la gestión de la contratación menor de los Ayuntamientos de Zaragoza y de Teruel, ejercicios 2021 y 2022, "es una oportunidad para seguir avanzando en la transparencia", de forma que "si conseguimos una integración mayor" de la información situada en el portal perfil del contratante y la de la plataforma de contratos del sector público local, "mayor será la información que podamos tener de la contratación menor".

Royo ha comparecido este lunes en la Ponencia de este órgano auditor en las Cortes de Aragón para dar a conocer el resultado de este último análisis del órgano fiscalizador que preside cuyo fin último, ha resaltado, no se queda en "señalar una serie de deficiencias" sino que quiere "dar una visión más constructiva y detallada de lo que se ha hecho, con una visión de mayor transparencia, planificación y eficiencia administrativa".

Así, ha destacado que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha asumido compromisos como "las publicaciones trimestrales, la actualización periódica y una facilidad de acceso a una información más cercana, más accesible" y la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, Anabel Beltrán, ha apuntado que el Ayuntamiento de Teruel ha reducido la contratación un 30,64% en 2023 y un 35,26% en 2024.

El presidente de la Cámara de Cuentas ha reconocido que ambos consistorios son "corporaciones locales de una complejidad importante" y, respecto al Ayuntamiento de Zaragoza ha explicado que "hay una actividad en contratación, como en emergencias o contratación menor, que está totalmente externalizada".

"Hasta cincuenta y seis unidades son las que han utilizado la plataforma de contractos del sector público", ha apuntado Royo, que lo ha calificado como "un dato que no es negativo". "Este es un informe para plantear una mejora en la aplicación, no para discutir cómo debe organizarse el Ayuntamiento de Zaragoza", ha manifestado el titular de la Cámara de Cuentas.

De hecho, Royo ha opinado que esa autonomía puede ser positiva, "siempre y cuando se guarde una serie de criterios homogéneos, de procedimientos comunes y que las unidades y entidades dependientes --recordemos que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene también un número elevado de los mismos-- puedan actuar de una manera conjunta", ha considerado.

El volumen de contratación menor en el consistorio zaragozano alcanzó los 7,5 millones de euros en los ejercicios analizados con más de 2.000 expedientes en una muestra del 4% que ha reconocido "podría haber sido un poco mayor" para ofrecer una visión "más completa y exacta".

Los sectores que más acudieron a esta modalidad de contratación, según ha detallado, fueron Servicios culturales --36%--, mantenimiento urbano --el 22%-- y pequeñas obras --18%-- y programas formativos --el 14%--.

En cuanto a la publicidad y concurrencia, Royo ha detallado que durante los años 2021 y 2022, en el consistorio zaragozano, "aproximadamente entre el 45 y el 5% del gasto se realizó en ocasiones sin publicación previa o sin la solicitud formal de tres ofertas y en más del 20% de los casos se invitó a determinados proveedores, aunque sin dejar constancia estructurada del proceso seguido"

Royo ha defendido que la contratación menor debe venir caracterizada por los criterios de la proximidad, la planificación y el seguimiento. Y ha aclarado que existen herramientas que permiten llevar ese necesario seguimiento, aunque su proceso de implantación completa "no siempre es sencillo".

Además, ha recomendado como "fundamental" el incluir los controles internos que midan la rotación de proveedores y la distribución del gasto; desarrollar procedimientos de alerta temprana que detecten la recurrencia de adjudicación de contratos. Y, por último, establecer también de forma común una serie de indicadores que permitan medir el rendimiento y la transparencia en la gestión.

Por su parte, Beltrán ha señalado que "los problemas de la contratación menor en cuanto a la inconsistencia de los datos no son diferentes a los que hay con los contratos mayores".

Además, ha explicado que durante el año 2022 en el proceso de integración de la información de la plataforma de contratación del Estado con la de rendición de las entidades locales "se perdieron dos columnas de información esenciales", algo que "no es responsabilidad de los dos ayuntamientos a los que se está auditando".

Y ha detallado las diferencias entre gasto menor, hasta 5.000 euros sin IVA y que solo requiere factura, y contrato menor, "algo que no terminan de interiorizar las entidades locales aragonesas", ha advertido. Por ello ha instado a hacer uso de la figura del gasto menor. "Tendrán muchos menos problemas, errores y disconformidades", ha recomendado.

NAVARRO DEFIENDE LA GESTIÓN EN ZARAGOZA

La parlamentaria del PP María Navarro ha agradecido "el trabajo ingente realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza para regular lo que nos encontramos después de dieciséis años sin gobernar". "Nunca en la historia de este Ayuntamiento se había hecho una instrucción para garantizar la eficacia, el presupuesto, la publicidad y la coordinación", ha expresado Navarro, responsable de Hacienda en Zaragoza en el periodo analizado, y que ha reivindicado que el consistorio solo empleó la contratación menor en el 0,58% del total del presupuesto.

El socialista Óscar Óscar Galeano ha pedido datos actualizados de la evolución de esa contratación menor, la cual ha señalado que "debe ser excepcional". Ha incidido en "la planificación" porque ha argumentado que "una deficiente planificación implica un nivel mayor de contratación menor". Y ha apuntado la "significativa" proporción de contratos menores con incidencias, 17 de los 27 en Zaragoza, con hasta seis posibles fraccionamientos. Y, en el caso de Teruel, "de 22 hay 17 con incidencias muy significativas y siete posibles fraccionamientos", ha recordado.

El parlamentario de Vox Fermín Civiac ha pedido que se realice "una valoración de cuál es el origen de fraccionar las prestaciones" y ha señalado como "preocupante" las deficiencias en materia de publicidad" en el Ayuntamiento de Zaragoza. Civiac ha preguntado "si le consta una mejoría en los años posteriores del informe" en el Ayuntamiento de Teruel y ha resumido la cuestión: "Aquí hay una planificación insuficiente que impide un cumplimiento ordinario de la normativa y se buscan atajos".

Desde CHA, José Luis Soro ha considerado que, al margen de la crítica política, son datos "que han de llamar a la reflexión para buscar soluciones", sobre todo "en la concentración de los proveedores adjudicatarios". Soro ha añadido su preocupación por cómo se detalla la limitada concurrencia que hay en la contratación menor del Ayuntamiento de Zaragoza", por "el volumen que este tiene" concretamente en entidades dependientes como Artes Escénicas, Turismo, Ecociudad y Zaragoza cultural.

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, se ha centrado en la fragmentación, "que esconde una voluntad de no tener concurrencia competitiva". Y ha valorado como "clave" que se corrija el problema que hace que "las herramientas informáticas actuales no permiten vincular la contratación con el gasto finalmente ejecutado" porque, según ha apuntado, esa "desconexión" complica el seguimiento del ciclo completo del gasto "y dificulta la rendición de cuentas".

Y el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha mostrado su preocupación por "lo poco que hemos avanzado" en este tiempo a tenor del informe, del que ha resaltado cuestiones como el mal uso de la contratación menor, la escasa publicidad y concurrencia y, en el caso concreto del Ayuntamiento de Teruel, la "ausencia de planificación, los casos de falta de concurrencia y fragmentación", deficiencias por las que ha recordado que "en Zaragoza, ha habido concejales que ha dejado por ello el cargo"