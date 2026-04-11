Camas de 2,10 metros y servicios especiales en hoteles permiten a Zaragoza acoger la Final 6 de Baloncesto

Archivo - La Final Six de la Euroliga Femenina. - ENDESA - Archivo

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios hoteles zaragozanos cuentan con camas llamadas "superior", que llegan a 2,10 metros, algo que "no suele pasar en otras ciudades" y que, junto a otros servicios especiales que ofrecen estos establecimientos, permitirá que la capital aragonesa acoja, del 15 al 19 de abril, la Final 6 de la Euroleague Women de baloncesto, un evento que impulsará la ocupación en la ciudad hasta rozar el "lleno técnico".

Las turcas del Galatasaray y del Fenerbahce, las francesas del Basket Landes, las italianas del Umana Reyer Venezia, el Spar Girona y las anfitrionas del Casademont Zaragoza se medirán a partir del miércoles en un campeonato que finalizará el domingo, 19 de abril, con la gran final, prevista a las 20.00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe. Los abonos hace semanas que están agotados y sólo quedan disponibles unas pocas entradas individuales.

El presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, Antonio Presencio, ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación que los hoteles con estas camas de 2,10 metros son "los favoritos" de los equipos de baloncesto, que también valoran la conectividad, con wifi de alta velocidad para conectarse "a cualquier hora del día", servicios 24 horas y espacios para los medios de comunicación.

También necesitan otros servicios complementarios pero de gran importancia como los de lavandería, ya que deben limpiar y cambiar las equipaciones todos los días, o que en las cocinas tengan la capacidad de adaptarse a la exigente dieta que llevan a rajatabla las deportistas para ser competitivas, que incluye a menudo productos especiales.

Cada una de las delegaciones que llegará a Zaragoza la próxima semana ocupará entre 30 y 40 habitaciones de media --tanto individuales como dobles--, en un número de noches que dependerá de cómo avance la competición para cada uno de los equipos, ha explicado Presencio.

"La verdad que estamos encantados y nos encanta asumir todo este tipo de retos", ha remarcado el presidente de Horeca Zaragoza, quien ha apuntado que "todos participamos en todos los eventos que suceden en la ciudad" y que el sector hotelero lo hace en este caso con "entusiasmo" y "profesionalidad".

"Deseamos que sea todo un éxito", ha concluido, recordando que, el año que viene, está "apalabrado" que la capital aragonesa volverá a acoger la Final 6.

Los partidos comenzarán el miércoles, 15 de abril, en el Pabellón Príncipe Felipe con los dos cuartos de final, que enfrentarán a Girona y Venecia, por un lado, y Basket Landes y Casademont Zaragoza, por otro. Los dos vencedores se cruzarán a partir del viernes en las semifinales con los dos favoritos: Fenerbahce y Galatasaray.