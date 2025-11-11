La campaña "Convivencia Vial" invita a reflexionar sobre el comportamiento de conductores y peatones en Zaragoza

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado la campaña de seguridad vial, que con el lema "Convivencia Vial" invita a reflexionar sobre el comportamiento en la calle de conductores y peatones y busca recordar que "depende de todos y cada uno" de los que hacen uso de las vías públicas en sus desplazamientos.

Chueca ha destacado que se trata de una campaña de concienciación que tiene un lema "muy fácil y llamativo" en el que todos los usuarios se van a "sentir identificados" al verlo

Ha agradecido también a los Tranvías de Zaragoza y Avanza su implicación en esta campaña porque la finalidad es "recordar que la seguridad de las calles depende de todos y de cada uno de nosotros".

En rueda de prensa, Chueca ha indicado que la ciudad es un espacio de convivencia, porque Zaragoza es una ciudad "viva, dinámica" y en la que todos los usuarios tengan cabida.

"Tenemos que convivir los peatones, los ciclistas, los conductores, los usuarios del transporte público, los patinetes. En definitiva, necesitamos que esa convivencia se produzca, como en todos los ámbitos de la vida, con respeto, con atención y con mucha empatía", ha instado.

Así, esta campaña recuerda, en un lenguaje "sencillo y muy fácil de entender", que detrás de cada volante, detrás de cada manillar, detrás de cada paso de cebra, hay personas. "Por tanto, tenemos que poner la máxima atención", ha apremiado.

"MENSAJES PODEROSOS"

Esta iniciativa ha comenzado este martes, pero se extenderá en el tiempo, será una "campaña larga", porque la concienciación "no se consigue de un día para otro" y se difundirá a lo largo de todo el año con una inversión de 150.000 euros.

Mediante ilustraciones sencillas contrapone un mensaje directo con un lenguaje "tan simple como poderoso", ha comentado Chueca para citar algunos ejemplos como "sin respeto o con respeto", "sin calma o con calma", "sin atención o con atención" y "sin empatía o con empatía".

Con estas frases sencillas se apela a todos los usuarios que la seguridad vial "no empieza en los carteles y en las señales de tráfico, sino que realmente empieza en la actitud de cada uno de nosotros", ha precisado la alcaldesa.

Las imágenes de esta iniciativa permitirán tener múltiples aplicaciones y además de las campaña en medios convencionales, MUPIs y medios de comunicación, se va a llevar a otro tipo de acciones dirigidas a niños, personas mayores y distintos colectivos mediante talleres y charlas, para que sea una campaña "cercana" que llegue a estos públicos a través de los colegios o los distintos equipamientos municipales de los distritos, ya sean centros cívicos o centros de mayores.

También habrá actores en la calle que, mediante el humor van a explicar cómo tiene que ser la actitud de cada uno para mejorar la convivencia vial. Así, se han previsto simulaciones y ginkanas pensadas para aprender jugando.

APRENDER A CONVIVIR

La innovación también llega a esta campaña con una aplicación gamificada para utilizar el juego en forma digital y de esta forma aprender a través del móvil o el ordenador y llegar a otros públicos nativos digitales que "tienen una forma más natural de relacionarse a través de las pantallas", ha reconocido la alcaldesa.

Asimismo, la página web 'www.convivenciavial' será el punto de encuentro de esta iniciativa ciudadana y donde se va a colgar toda la información con la finalidad de "aprender a convivir mejor en las calles, a circular con más calma, a mirar alrededor y también a ponernos en el lugar del otro".

Es una campaña clara, fácil de entender, sencilla, pero a la vez con mucha fuerza visual y sobre todo con un mensaje que enseña a pensar que, en Zaragoza, la actitud que se puede tener en las calles y el respeto "es lo más importante", ha recalcado la alcaldesa.

"Convivencia Vial" es un elemento más del plan de acción puesto en marcha en junio de 2023, porque el Gobierno de Zaragoza es el "más comprometido de la historia con la seguridad vial". Al respecto, ha citado la aprobación del I Plan de Seguridad Vial, la partida de un millón de euros en el presupuesto de este año para actuaciones e infraestructuras y acometer esas acciones que recogen este documento.

ENTORNOS ESCOLARES

Chueca ha añadido otra iniciativa que se ha llevado a cabo como es el análisis de siete entornos escolares y tres tramos viarios con alto riesgo, como son Vía Ibérica, el Camino de las Torres y el entorno de Romareda.

Sobre este asunto, la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha informado de que ya está concluido el estudio de los trazados en los entornos escolares y se han aplicado medidas como los avisadores con sonido en plaza de San Francisco y en el entorno de Romareda, en hasta cinco paradas del tranvía, además de todos los avisadores luminosos.

Precisamente, se ha incorporado de forma reciente un avisador luminoso nuevo en la zona de plaza San Francisco. También ha citado la reducción de la velocidad el entorno de Romareda y las balizas luminosas al paso del tranvía. Estas medidas se han acometido para mejorar la seguridad vial después de que hace un año falleciera una estudiante en un atropello mortal del tranvía.

Chueca ha agregado que se ha creado un grupo interáreas para actuar de forma transversal en las reformas de las calles con criterios de seguridad vial para que sean mucho más seguras y accesibles para personas con movilidad reducida; la auditoría completa de todos los carriles bici y ciclocarriles para mejorar su seguridad; se han ampliado los tiempos de paso peatonal, instalando también balizas luminosas en los pasos de cebra; avisadores de voz en algunos cruces de las paradas del tranvía; y la reducción de la velocidad a 15 kilómetros hora en la parada de Romareda.

Se han instalado nuevos semáforos para invidentes en 13 pasos, que suman un total de 1.500 en la ciudad; se ha eliminado el ámbar en el cruce de Argualas a petición vecinal; se han colocado balizas luminosas en toda la avenida de Madrid con una inversión de 275.000 euros; y en la actualidad se acaba de adjudicar el proyecto de pasos peatonales inteligentes para mejorar estos cruces.

Al respecto, Chueca ha avanzado que se empezarán las pruebas en el Camino del Pilón, en Miralbueno, y después se extenderá a diez puntos más de la ciudad con una inversión de 250.000 euros.

"Queremos que Zaragoza sea una ciudad donde los desplazamientos sean seguros; donde cada gesto cuente y donde haya empatía; donde nos pongamos en el lugar del otro y dejemos las prisas y la urgencia y pensemos que la calle es de todos y que todos tenemos derecho a utilizarla y para utilizarla correctamente tenemos que respetar a los demás, igual que queremos que nos respeten a nosotros", ha señalado.

Finalmente, ha confiado en que la campaña "funcione" y ayude a reducir los accidentes, a evitar que haya más fallecimientos en las calles "por culpa de los accidentes de tráfico y que Zaragoza sea una ciudad segura".