La campaña 'La cultura del buen trato' ofrece jornadas culturales, participativas, retos virales y un escape room

Presentación de la segunda edición de la campaña 'La cultura del buen trato'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jornadas culturales, acciones participativas, retos virales e, incluso, un escape room componen este año la segunda edición de la campaña 'La cultura del buen trato', que han dado a conocer este lunes el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Inmaculada de Francisco, y la cineasta Vicky Calavia.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha subrayado que las políticas culturales "son fundamentales para construir valores sociales" y en las políticas culturales del Gobierno de Aragón, como el proyecto 'Aragón, tierra de cultura', las acciones en museos o bibliotecas, "la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia contra las mujeres es inquebrantable".

Por su parte, la directora del IAM, Inmaculada de Francisco, ha observado que esta campaña cumple las dos principales líneas de actuación del Instituto, la lucha contra la violencia contra las mujeres y la búsqueda de la igualdad "que hará que esa violencia desaparezca". Ha considerado que la cultura "tiene el poder de llegar a todo el mundo, de abrir los ojos de formas que por otros medios no se puede conseguir" y ha confiado en que la campaña, con propuestas que se desarrollarán en toda la comunidad, llegue especialmente al público joven.

La cineasta Vicky Calavia ha recordado que el año pasado se inició esta campaña de sensibilización en materia de igualdad, de prevención de actitudes machistas y de la violencia contra la mujer. "Tuvo unos excelentes resultados y la idea que continuamos este año es visibilizar lo positivo, promover el buen trato y la convivencia responsable y comprometida, ejes indispensables para avanzar hacia la igualdad y acabar con la violencia contra las mujeres".

Los leit motiv de las acciones son 'El poder sanador de la cultura del buen trato' y 'El buen trato sana, la cultura transforma', ha señalado. La propuesta se centra en cuatro acciones principales que se desarrollarán en los próximos meses: una campaña en redes y otras plataformas; acciones de participación social; "historias para el buen trato" y un acto de cierre de campaña, previsto en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

SEIS EMBAJADORES

En el caso de la campaña en redes y plataformas, se trata de difundir los mensajes de este proyecto a través de vídeos breves con los lemas propuestos realizados por embajadores y embajadoras aragonesas conocidas del ámbito de la cultura en todas sus disciplinas --música, teatro, cine, arte, literatura, ilustración-. Son seis vídeos para web y redes y un anuncio con dos vídeos de 20 segundos para televisión y plataformas de difusión.

Los embajadores han sido entrevistados y recitarán algunos de los versos de Mario Benedetti en 'Hagamos un trato': "Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo".

Los vídeos están protagonizados en esta ocasión por la escritora Luz Gabás, el gestor cultural y periodista cinematográfico Luis Alegre, la directora y guinonista de cine Gala Gracia, el escritor, periodista y locutor de radio Miguel Mena, la joyera Teresa Fabregat y el cantante y compositor Santiago Auserón, premio de las Letras Aragonesas 2025.

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

En cuanto a las acciones de participación social, se han programado varias iniciativas en esta segunda edición de la campaña. En primer lugar, un reto viral con influencers aragoneses, creando un hashtag que anime a compartir el contenido creado para la campaña y dar visibilidad de los contenidos entre los jóvenes, posibilitando la participación de cara al acto de cierre de la campaña.

En este reto viral participarán el oscense David Cabrero, creador de contenido especializado en la difusión de viajes por el mundo; Sara Sanromán, creadora de contenido de humor y entretenimiento y una de las finalistas de los Premios Aragón Influye a microcreador, por su destacado papel en redes sociales; y Jorge Lara, maestro y agitador social, creador de contenidos vinculados al deporte, viajes y la vida sana.

Asimismo, se ha creado una playlist del buen trato seleccionada por el periodista, divulgador musical y presentador del programa 'Comunidad sonora' de Aragón Radio, Alberto Guardiola, con un repertorio de música que conecta con valores de respeto, empatía y cuidado. También se organizará un escape room del buen trato.

Ánima Producciones propone 'El diario', una maleta de escape para resolver pruebas relacionadas con la empatía, la comunicación o la resolución de conflictos, a través de la cultura. Se programarán tres jornadas, con cinco pases, una por cada provincia aragonesa. Serán el 7 de noviembre en el Auditorio de Cuarte de Huerva, a las 11.30, 12.30, 17.00, 18.00 y 19.00 horas; el día 14, en el Centro Cultural de Binéfar; y el 21 de noviembre en Mora de Rubielos, en ambos casos en los mismos horarios.

HISTORIAS PARA EL BUEN TRATO

El tercer eje de la campaña es 'Historias para el buen trato'. Las diferentes disciplinas artísticas como la narración, la música y la danza son herramientas muy potentes para trasmitir mensajes y concienciar a la ciudadanía, trabajando en la igualdad de género y la prevención de la violencia a través del diálogo por la cultura del buen trato.

Los objetivos de esta acción son presentar historias fuera de los estereotipos, crear un entorno seguro, promover las relaciones igualitarias que son la base para relaciones de buen trato, valorar los cuidados y reflejar la necesidad del entorno social, de disponer de unas redes de amistad fuertes.

La propuesta es generar espacios culturales y artísticos multidisciplinares a través del desarrollo de seis jornadas, dos por provincia. Las historias serán contadas a través de las diferentes disciplinas artísticas (narración, danza y música) y se dirigirán a todos los públicos. La primera jornada se celebrará el 23 de octubre, en Ayerbe, y estará protagonizada por la danza. A las 19:30 horas en el Senpa, Borboleta actuará como narradora de la sesión, en la que actuarán Zalma Danza, con la pieza 'Cuando los susurros se vuelven silencios'; Cía. Uvegrim, que presentará 'Cibanal'; Compañía X, con '¿Y ahora qué?'; y Sara Calero que pondrá en escena 'Intangible o la mujer que quiso ser hombre'.

El 24 de octubre, a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de La Muela, Soraya Herráez intervendrá como narradora, y dará a conocer la pieza 'Ni guau, ni miau, somos iguales', y Elem ofrecerá un concierto a los asistentes. El 25 de octubre la jornada se celebrará en la Sala Fleta de La Puebla de Alfindén, a la misma hora.

Cristina Verbena, con 'Todo su universo', será la narradora de una sesión de nuevo protagonizada por la danza con: Cía. Fátima Alcántara, y 'Dualidad'; Ana Continente Danza, con 'Cable a tierra'; Cía. LaMov, que representará 'Retorcido & Baila conmigo niña'; y Sara Cano Compañía de Danza, con 'Al son'.

El 8 de noviembre los actos se trasladan al Ayuntamiento de Tamarite de Litera, a las 11.00 horas, de nuevo con Cristina Verbena como narradora y con la música de Ester Vallejo. El día 13 será en la Casa de Cultura de Monreal del Campo, con Maricuela, y su obra 'Va de ellas', como narradora, y espectáculos de danza a cargo de Ana Continente Danza, con 'Cable a tierra'; Claudia Arrue, con 'Sin permiso'; Laura López, con 'Aquí el desierto ya no tiene ni principio ni fin'; y Bea Cubero, con 'Radik-O'.

Por último, el 15 de noviembre, en el Teatro de Calamocha, a las 18.00 horas, Maricuela será de nuevo la narradora de una sesión en la que el público podrá disfrutar de la música en directo de Laaza.