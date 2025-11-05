La campaña de Volveremos de noviembre comienza este miércoles en Zaragoza con la cifra "récord" de 3,1 millones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la pesentación de la campaña del programa Volveremos de noviembre - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado la nueva campaña de Volveremos para el mes de noviembre con una dotación récord de 3,1 millones de euros del Ayuntamiento de la ciudad que dedica a este programa de incentivos al consumo para apoyar el comercio local de la ciudad.

"Hoy venimos a hablar de algo que pone muy felices a todos los zaragozanos y también a todos los comercios de nuestra ciudad porque empieza la campaña volveremos más importante de las que hemos hecho en los últimos 5 años en estas fechas", ha destacado Chueca.

En un comercio de proximidad del centro de la ciudad, la alcaldesa ha señalado que el mes de noviembre es "complicado" porque los consumidores están esperando al Black Friday a final de mes, por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza se ha adelantado con la puesta en marcha de esta campaña, junto con el Gobierno de Aragón, que también se ha sumado en estos últimos años, para poder ayudar a los comerciantes en la época que "más lo necesitan".

El importe de esta campaña de noviembre es de 3.100.000 euros que aportan ambas instituciones para que Volveremos tenga un efecto multiplicador" porque cada euro que destina la administración se multiplica por 12. "Eso nos va a permitir que junto a los 2 millones de euros de saldo acumulado en los monederos de los más de 100.000 usuarios que tienen Volveremos va a haber un gasto hasta final de año de más de 5 millones de euros. Hay que gastarlo antes del 31 de diciembre porque si no caduca", ha apremiado.

En rueda de prensa, Chueca ha explicado que este programa mantiene el mismo modelo de ediciones anteriores y serán los miércoles y viernes cuando los ciudadanos obtendrán un 20 por ciento de descuento en sus compras en los más de 2.300 comercios adheridos a este programa.

Desde que empezó Volveremos al finalizar la pandemia para ayudar a los comercios locales y fomentar la economía local en momentos donde "habrían tenido que cerrar", la alcaldesa ha querido destacar que este programa, que fue concebido por el Ayuntamiento de Zaragoza como una "medida de emergencia", se ha consolidado como un programa de ciudad porque ha permitido "ser de gran ayuda" al movilizar más de 255 millones de euros de ventas desde entonces y con una aportación municipal de más de 26 millones de euros en los últimos cinco años, a los que se suman 5 millones de euros del Gobierno de Aragón durante esta legislatura.

"EJEMPLO"

Chueca ha incidido en que este programa es un "ejemplo" de la política del Partido Popular para que el dinero "vuelva al bolsillo de los autónomos, de los comercios locales y que esté en manos de los ciudadanos".

Desde la administración, ha comentado, se facilita que Volveremos "dinamice" la economía local y que se consuma en las tiendas de proximidad, "no en Internet, que es la gran amenaza que tiene el comercio minorista y es la instantaneidad y facilidad que tienen y la tendencia creciente de ventas online", ha alertado.

Por eso, Volveremos se ha consolidado como el programa "más exitoso" de apoyo al comercio local que hay en España y en otros países de Latinoamérica, y desde Europa "vienen a inspirarse a conocerlo y los están intentando replicarlo en sus países".

Ha subrayado que este programa ha tenido "tal éxito" que se estudia en la prestigiosa Escuela de Negocios, IES, donde se analiza cómo un ayuntamiento puede ayudar a sus autónomos y comercios locales en un momento en el que a nivel internacional, el comercio minorista tiene "graves amenazas", ha observado.

En este sentido, Chueca ha destacado la importancia de consolidar esta campaña, porque Volveremos "ha quedado ya como uno de los programas fijos en la ciudad, es indiscutible, porque ayuda a evitar cierres de comercios minoristas".

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Otro aspecto que ha querido resaltar de este programa es que se ayuda al comercio minorista en los momentos que más lo necesitan y de la mano de las distintas asociaciones y la Cámara de Comercio para "mejorar y retroalimentar campaña tras campaña". Así, se ajusta a las fechas que realmente son más útiles y, precisamente, noviembre es un momento "muy esperado y necesitado y por eso se adecua a este mes".

Asimismo, ha manifestado que este programa también ayuda a los os zaragozanos porque el dinero que se destina del presupuesto municipal lo aportan los vecinos con sus impuestos y tiene un retorno al comercio local, a los autónomos locales y "vuelven también a beneficiarse los zaragozanos, que son los usuarios de esta medida".

Por lo tanto, es una iniciativa que favorece e impulsa no solamente la economía local, sino el consumo y el "coste de la vida a los zaragozanos y no a terceros fuera de nuestra ciudad", ha diferenciado la alcaldesa para apostillar que, por eso "Volveremos es un programa tan redondo".

Finalmente, ha animado a los zaragozanos a que desde este miércoles gasten su saldo y "no dejen nada" en los monederos hasta el 31 de diciembre que es cuando termina esta campaña de Volveremos.

OTRAS CAMPAÑAS

En los 10 meses de 2025 ha habido dos campañas ordinarias de Volveremos en Zaragoza, la privada de ACOMZA y la nueva de obras, ya se han producido alrededor de 43.400.000 de euros en tickets en los negocios adheridos, que impactan directamente en la cuenta de resultados de estas pymes y autónomos.

Natalia Chueca también ha avanzado que la última iniciativa implantada por el ayuntamiento una campaña propia de cuatro días en calles y avenidas con obras de larga duración ha sido "todo un éxito" para los casi 20 establecimientos beneficiarios.

"En un momento en el que necesitan remontar, con el empuje de este Volveremos especial, más de 600 veces han entrado a comprar en estos negocios en apenas cuatro días. Sin duda, es un éxito y demuestra la flexibilidad de este programa y el acierto de haber planteado esta iniciativa, que, por supuesto, va a llegar a más zonas de la ciudad".

De hecho, la Campaña Especial Obras ha registrado 625 transacciones y ha generado casi 15.110 euros de saldo municipal, con un volumen de ventas de 132.101 euros.

Una vez terminada esa campaña, el balance antes de esta recta final del 2025 sobre el impacto global desde la puesta en marcha de este programa en 2020 supera ya los 255.000.000 de euros y la ha convertido en "indispensable" en el respaldo al tejido de pymes y autónomos de la ciudad que se han querido adherir.