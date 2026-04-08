La campaña #YoComoFresasdeHuelva reivindica el consumo del producto nacional en la capital aragonesa

La campaña #YoComoFresasdeHuelva llega con un reparto gratuito a Zaragoza, de la mano de UPA Aragón y Huelva, para reivindicar el producto nacional y denunciar los desequilibrios en la cadena de valor - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Santa Engracia de Zaragoza ha acogido este miércoles una nueva acción de la campaña #YoComoFresasdeHuelva, una iniciativa impulsada por la organización agraria UPA, que busca promover el consumo de producto nacional y concienciar sobre la situación del sector agrícola. La jornada ha contado con el reparto gratuito de fresas entre los ciudadanos y con la presencia de representantes de la organización tanto de Aragón como de Andalucía.

El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación, la importancia de este tipo de campañas en un contexto marcado por la competencia internacional y los acuerdos comerciales con terceros países. "Queremos poner en valor alimentos españoles. seguros, sanos y sostenibles, y trasladar a los consumidores la importancia de leer las etiquetas y apostar por productos de proximidad", ha señalado.

UNA CAMPAÑA QUE RECORRE ESPAÑA

La acción celebrada en Zaragoza forma parte de una gira nacional que ya ha pasado por otras ciudades y que continuará en diferentes puntos del país. El secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha subrayado que esta es la tercera edición de la campaña, que nació con el objetivo de defender la calidad de la fresa española frente a la entrada de producto extranjero.

"Estamos recorriendo España para recordar que detrás de cada fresa hay agricultores que trabajan desde primera hora de la mañana para ofrecer un producto de máxima calidad", ha expuesto. Tras su paso por Zaragoza, la campaña continuará en otras ciudades como Barcelona, en una apuesta por reforzar su visibilidad a nivel nacional.

UPA ha reiterado su intención de seguir impulsando este tipo de iniciativas en los próximos años, ampliando su alcance y reforzando su mensaje en defensa del producto nacional. La buena acogida de la campaña en distintas ciudades demuestra, según Piedra, que existe un creciente interés por parte de la ciudadanía en conocer el origen de lo que consume y en apoyar al sector primario.

Por otro lado, la campaña también pretende visibilizar el impacto social del cultivo de la fresa en el territorio. Más allá de su valor económico, este sector sostiene a miles de familias y genera oportunidades laborales para trabajadores de diferentes procedencias, contribuyendo a la cohesión social en zonas rurales. "Detrás de cada caja de fresas hay historias de esfuerzo, de innovación y de compromiso con la tierra", ha apostillado Piedra.

EL VALOR DE UN PRODUCTO LÍDER EN EUROPA

La provincia de Huelva concentra el 98% de la producción nacional de fresas y aporta cerca del 29% del total que se comercializa en Europa, lo que la convierte en uno de los principales referentes del sector en la Unión Europea. La campaña de frutos rojos, que se extiende de diciembre a junio, genera más de 100.000 empleos directos, consolidándose como un motor económico clave.

Además de su peso económico, las fresas destacan por sus propiedades nutricionales. Son ricas en vitamina C, antioxidantes y minerales esenciales, y cuentan con un bajo contenido calórico, lo que las convierte en un alimento saludable y accesible para todo tipo de dietas.

DENUNCIA DE LA CADENA DE VALOR

Uno de los mensajes centrales de la campaña ha sido la denuncia de la diferencia entre el precio que reciben los agricultores y el que paga el consumidor final. Según ha explicado Manuel Piedra, mientras en los puntos de venta el kilo de fresas puede alcanzar los cinco euros, los productores reciben menos de un euro por esa misma cantidad.

"Hay un desequilibrio evidente en la cadena de valor. El agricultor asume todos los costes --recolección, transporte, manipulado-- y, sin embargo, no percibe un precio justo por su producto", ha afirmado. Esta situación, según la el secretario, pone en riesgo la viabilidad del sector y evidencia la necesidad de revisar los márgenes comerciales

El sector fresero onubense se ha consolidado también como un referente en innovación agrícola. El uso de tecnologías avanzadas en el cultivo permite optimizar recursos como el agua y mejorar la resistencia de las plantas, garantizando así una producción más eficiente y sostenible.

Los productores trabajan además con variedades desarrolladas específicamente para adaptarse a las condiciones del entorno, lo que mejora tanto la calidad del fruto como su sabor y durabilidad. Este esfuerzo en investigación y desarrollo ha permitido situar a la fresa de Huelva como un producto competitivo en los mercados internacionales.

LLAMAMIENTO AL CONSUMO RESPONSABLE

Desde UPA han insistido en la importancia de que los consumidores identifiquen el origen de los productos que adquieren. Comprobar el etiquetado y optar por productos nacionales no solo garantiza estándares de calidad y seguridad alimentaria más exigentes, sino que también contribuye a sostener el tejido agrícola y el empleo rural.

En este contexto, Piedra ha puesto el foco en la importancia de la transparencia en los mercados y en la necesidad de que el consumidor disponga de información clara y veraz sobre el origen de los productos. La organización agraria insiste en que solo a través de una mayor concienciación social se podrá garantizar un consumo más responsable que beneficie tanto a los productores como al conjunto de la economía local.

Asimismo, los representantes del sector han advertido de que la actual coyuntura internacional, marcada por la globalización de los mercados y la entrada de productos de terceros países, obliga a reforzar las políticas de apoyo al campo. En este sentido, reclaman medidas que aseguren condiciones de competencia equitativas y que tengan en cuenta los estándares europeos en materia laboral, medioambiental y de seguridad alimentaria.

Durante la jornada, cientos de zaragozanos han pasado por la plaza para degustar las fresas y conocer de primera mano el mensaje de la campaña. El acto ha culminado con un brindis simbólico con el que los organizadores han querido reforzar el apoyo al sector.

La iniciativa pone de relieve la necesidad de reforzar la conexión entre productores y consumidores en un momento clave para el campo español, en el que la defensa del producto local se presenta como una herramienta esencial para garantizar su futuro.