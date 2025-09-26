La capital aragonesa se promociona como un destino inclusivo y accesible en el Día Mundial del Turismo

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, destaca el apoyo a la accesibilidad con motivo del Día Mundial del Turismo. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se suma al Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre, con una programación especial para este fin de semana que incluye visitas, paseos y rutas accesibles para todos.

Precisamente, la ciudad se posiciona como un destino inclusivo para que todos los visitantes y turistas, independientemente de su situación, puedan recorrer sus rincones y descubrir su historia.

Para demostrarlo, este viernes se ha celebrado el 'Experience Tour Zaragoza', un evento único en España, realizado en silla de ruedas, organizado por la Universidad de Zaragoza y al Ayuntamiento de Zaragoza para sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad y mostrar la ciudad como destino inclusivo.

Un total de 16 alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza, acompañados por profesores y técnicos de Zaragoza Turismo, han recorrido en silla de ruedas algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como la calle Alfonso, la plaza del Pilar, el puente de Piedra o el Mercado Central.

Lo han hecho acompañados de Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas y fundador de 'Viajeros sin Límite'. A las 10.00 horas han llegado a la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar, donde les estaba esperando la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento, Sara Fernández, quien ha valorado esta iniciativa que "aporta a los estudiantes la posibilidad de experimentar en primera persona la importancia de promover un turismo accesible para todos".

Zaragoza Turismo, ha dicho, lleva años trabajando e implementando medidas para conseguir acercar la ciudad a todos los turistas, "convirtiéndose en un destino perfecto para todos".

"Todo el trabajo realizado por Zaragoza Turismo en materia de accesibilidad, su compromiso con el turismo inclusivo y las novedades incorporadas han servido para hacer de Zaragoza una ciudad para todos", ha manifestado.

De mano de los técnicos de Zaragoza Turismo, los alumnos que han participado en el 'Experience Tour' han podido conocer algunas de los servicios accesibles en la Oficina de Turismo, como el kit de accesibilidad, la información de los monumentos y espacios accesibles, mostradores adaptados o el cuadernillo turístico en braille.

Han podido conocer también los bucles de inducción magnético para mejorar la audición y las visitas accesibles, adaptadas a personas con discapacidad física, intelectual, visual y auditiva.

En España hay cerca de 4 millones de personas con discapacidad, que viajan acompañados por sus familiares o amigos y que, a la hora de elegir destino, buscan lugares accesibles donde puedan disfrutar de su estancia.

La capital aragonesa cumple con esas condiciones, favoreciendo la accesibilidad en distintos equipamientos, desde el transporte público para moverse por la ciudad, las oficinas de turismo o la entrada en los museos, palacios o iglesias, donde no existen barreras arquitectónicas.

PROMOCIONES

Con motivo del Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento ofrece servicios y actividades con la promoción de 2x1 durante el sábado y el domingo. Entre ellos, el paseo para conocer la ciudad donde Goya vivió su infancia y juventud y donde se formó como artista, hasta los 29 años; la visita Zaragoza esencial para conocer los principales atractivos turísticos y monumentales, el Paseo 'Los sitios', la visita a la 'Real Maestranza' o el 'Divertour', pensado para el público familiar.