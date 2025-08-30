La capital aragonesa recibe el sello Más Bici, que reconoce su compromiso con el uso diario de la bicicleta

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, recibe de manos del director d ela Vuelta a España, Javier Guillén, el sello Más Bici, que reconoce el compromiso de la ciudad con el uso diario de la bicicleta tras la llegada de la octava etapa de la ronda. - TONI GALÁN

ZARAGOZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha sido premiada, junto a Barcelona, Bilbao, Madrid y Valladolid, con el primer sello Más Bici, un galardón creado dentro del programa La Vuelta es Más.

Este sello tiene como objetivo reconocer a sedes de la carrera comprometidas con el uso diario de la bicicleta y nace con el objetivo de convertirse en un referente para valorar a las instituciones comprometidas con la promoción dinámica y positiva del ciclismo.

Un jurado formado por Unipublic, las asociaciones españolas ConBici (Coordinadora Española en Defensa de la Bicicleta) y RedBici (Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta) y la consultora internacional Copenhagenize se ha reunido a finales de julio para evaluar los dossieres enviados por las ciudades candidatas, analizando la cualidad de sus acciones en cincos temas vinculados con la promoción de la bicicleta: Gobernanza, Infraestructura, Servicios y Educación, Deporte y Turismo.

Con la creación de este sello, la ronda española continúa dando pasos adelante en su nuevo programa La Vuelta es Más, que promueve el ciclismo más allá de la competición profesional, fomentando el uso de la bicicleta como un elemento vertebrador de un estilo de vida saludable y una herramienta para mejorar el bienestar social.

Con esta iniciativa, La Vuelta quiere estrechar el vínculo entre las bicicletas de los campeones y las del día a día, impulsando acciones que integren el ciclismo en la vida cotidiana de las personas.