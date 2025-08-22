La carrera de montaña, Subida a la Fuente del Paco, de Villanúa cumple 20 años este sábado

Una participante en la carrera de montaña, Subida a la Fuente del Paco, de Villanúa - AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

VILLANÚA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Villanúa celebrará, este sábado 23 de agosto, la XX edición de la Subida a la Fuente del Paco, una de las carreras de montaña más populares del verano en el Pirineo.

Pionera en su género y un ejemplo para otras muchas pruebas que comenzaron a organizarse posteriormente, la de Villanúa es una referencia tanto para corredores de montaña cualificados como para los que simplemente quieren vivir la experiencia de una prueba con cierta, pero asumible, exigencia física.

Las inscripciones se pueden realizar hasta las 14.00 horas de este viernes, 22 de agosto, en la web 'www.turismovillanua.es'; y en el polideportivo en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Los 13 kilómetros de la Subida a la Fuente del Paco después de dos décadas ha generado su propia épica y un inabarcable listado de participantes entre los que se encuentran ilustres nombres en las carreras de montaña.

Muchos corredores de élite la han utilizado como un exigente entrenamiento y otros muchos simplemente se han inscrito para disfrutar de una carrera de montaña, dura pero asequible. El circuito además supone una motivación añadida, atraviesa uno de los parajes más hermosos del término municipal de Villanúa, en las faldas de la imponente Collarada.

Este año se espera superar nuevamente los 200 inscritos en las cuatro categorías previstas: junior femenino y junior masculino (de 14 a 17 años); senior femenino y senior masculino (de 18 a 39 años); veterana femenina y veterano masculina (de 40 a 49 años) y veterana femenina B y veterano masculina B (a partir de 50 años).

Los dorsales se podrán recoger también en el polideportivo el día 22 de agosto, de 16.00 a 20.00 horas, y el 23 de agosto de 08.30 a 09.30 horas. La salida está prevista a las 10.00 horas.

EL TRAZADO

Los primeros kilómetros de la carrera discurren por el casco urbano de la localidad, luego transcurre por senderos y pistas de montaña a través del frondoso bosque de pinos y abetos que bordea el barranco de Arraguás, que conduce hasta el refugio y merendero de la Fuente El Paco, nombre que se refiere al lugar sombrío donde se ubica.

Es uno de los lugares más característicos del término municipal de Villanúa. Una vez pasada esta popular fuente, la carrera continúa por la pista que lleva hasta el cruce desde el que parte el camino de Moscasecho. Tras superar una fuerte pendiente, retorna a la pista para comenzar la bajada. La sección más técnica es el Camino Viejo, que es el que discurre hasta el tramo final de la pista. A través de ésta, el itinerario se adentra nuevamente por el casco urbano para dirigirse hacia la línea de meta, de nuevo en el Polideportivo.

Una vez finalice la Subida a la Fuente del Paco, Villanúa se preparará para organizar el fin de semana del 20 y el 21 de septiembre la primera edición del Villanúa Bike Festival, un evento innovador en el ámbito de la bicicleta a través de la combinación de diferentes modalidades MTB con una única bicicleta en un ambiente festivo y popular.

El objetivo es que este evento se convierta en una gran fiesta anual de la bicicleta para todos. Villanúa reafirma, con la creación del VBF, su vocación de promover competiciones originales y pioneras en el territorio y refuerza su condición de localidad volcada en la organización de competiciones deportivas.