La Casa de la Mujer, en Zaragoza, acoge la exposición 'criar-crear', un diálogo entre maternidad y procesos creativos

Presentación de la exposición "Criar-crear" en la Casa de la Mujer, adscrita al Ayuntamiento de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diálogo entre dos mujeres artistas sobre la maternidad es el punto de partida de la exposición 'Criar-crear', que indaga en la relación de esta experiencia vital con los procesos creativos y que se puede visitar en la sala Juana Francés de la Casa de la Mujer, en la calle Juan de Aragón II.

Las artistas son Carla Nicolás (Zaragoza, 1981) y Natalia Escudero (Zaragoza, 1991), dos zaragozanas que con sus obras han dado forma a esta exposición, comisariada también por una mujer, Carol Rojo, y que se podrá ver hasta el 30 de octubre.

Lejos de presentar dos propuestas independientes, la exposición se articula como un único proyecto construido desde la colaboración y la reciprocidad.

Cartas e intercambios virtuales se convirtieron en un espacio de acompañamiento y reflexión en torno a las relaciones entre creación y crianza, abordando cuestiones como el cuidado, la autoexigencia y las transformaciones que la maternidad introduce en los procesos creativos.

La propuesta reúne un trabajo multidisciplinar en el que conviven fotografía, instalación, vídeo, correspondencia y objetos. A través de estos lenguajes, lo cotidiano y lo doméstico, las interrupciones, las rutinas y los tiempos fragmentados propios de la crianza dejan de situarse al margen del proceso creativo para convertirse en parte esencial del mismo.

MÁS CORRESPONSABILIDAD

En la muestra, los cuidados y las tareas asociadas a la crianza no aparecen como interrupciones de la práctica artística, sino como parte constitutiva de sus formas de producción, materiales y tiempos".

De este modo, 'criar-crear' plantea una reflexión sobre la posibilidad de diluir las fronteras entre vida y arte, incorporando las experiencias de la maternidad y los cuidados como materia y espacio de creación.

Las obras parten de experiencias personales, pero amplían su mirada hacia cuestiones de dimensión social.

La distribución de las cargas, la conciliación, la fragilidad de los sistemas de cuidados, la idealización de la maternidad o la dificultad de preservar un tiempo y un espacio propios para la creación forman parte de las cuestiones que atraviesan la exposición.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, también concejal de Igualdad, ha explicado durante la rueda de prensa que esta muestra invita a mirar la maternidad y los cuidados desde una perspectiva que "pone en cuestión muchas de las ideas y expectativas que todavía pesan sobre las mujeres".

"Esta exposición demuestra que hablar de crianza es también hablar de tiempo, de oportunidades, de corresponsabilidad y, en definitiva, de igualdad", ha manifestado.

CONCIENCIACIÓN SOCIAL

A su parecer, es "especialmente valioso" que dos creadoras hayan convertido sus propias experiencias en un espacio de diálogo y reflexión compartida, "mostrando cómo los cuidados atraviesan nuestras vidas y también nuestra manera de crear".

"Incorporar estas experiencias al ámbito artístico contribuye a visibilizar realidades que durante mucho tiempo han permanecido en el ámbito privado", ha defendido.

Tras reconocer que se ha avanzado mucho, ha animado a "continuar todos juntos" para que la responsabilidad de los cuidados sea compartida. Para ello, se necesita más corresponsabilidad, recursos y, sobre todo, más concienciación o social, que la maternidad o la crianza "no sea un freno para poder desarrollar nuestros proyectos personales o profesionales", ha precisado.

El proyecto se extiende también más allá de la sala expositiva a través de un catálogo editado por el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la muestra.

Concebido como parte del propio proyecto, el catálogo funciona como testimonio permanente del proceso de trabajo y de las reflexiones que lo acompañan. Los textos de Carol Rojo y Sara Sánchez complementan la narrativa visual y artística de 'criar-crear'.

TRAYECTORIAS

Carla Nicolás Carla Nicolás (Zaragoza, 1981) se forma en Grabado y Técnicas de Estampación en la Escuela de Arte de Zaragoza y amplía sus estudios en Ediciones Experimentales y Creativas en la Escola Massana de Barcelona. Ha completado su formación mediante estancias y procesos de especialización en centros internacionales dedicados al arte gráfico y la edición contemporánea.

Su trayectoria ha sido reconocida, entre otros, con la Beca Casa de Velázquez (2018-2019), el Primer Premio Santa Isabel de Aragón Reina de Portugal (2019), el Premio de adquisición en la feria Marte 2021 (Colección MACVAC) y la VI Convocatoria de Creación Artística Pablo Serrano / Juana Francés (2026).

Ha desarrollado residencias en Piramidón Centre d'Art Contemporani de Barcelona y Fundación 3Piedras, y ha presentado su obra en espacios e instituciones como el CDAN, Casal Solleric, IAACC Pablo Serrano, ARCO, la Académie de France de París, el Festival ¡Viva Villa! de Avignon y The Carillon Gallery de Fort Worth, en Estados Unidos.

Su trabajo se articula en torno al arte, la maternidad y el oficio, tres ámbitos que durante siglos fueron considerados incompatibles, y reivindica los espacios, tareas y roles históricamente asignados a las mujeres como terrenos fértiles para la creatividad.

Natalia Escudero (Zaragoza, 1991) es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y por la Kunsthochschule Kassel, en Alemania.

Su práctica artística se desarrolla principalmente a través de la instalación y de procesos vinculados al tiempo, la memoria y el espacio. Su obra ha recibido reconocimientos en el ámbito nacional por parte de instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), la Fundació Joan Miró-Pilar Juncosa, la Fundación María José Jove, la Fundación Ankaria y el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), entre otras.

En el ámbito internacional, ha sido reconocida por la cdw Foundation de Kassel, Ongoing y Youkobo Art Space de Tokio. En 2024 desarrolla una residencia artística en Yellow Brick, Atenas, centrada en la relación entre práctica artística y maternidad.

El trabajo realizado durante esta residencia recibe en 2025 el primer premio del Instituto Aragonés de la Juventud. En Aragón, su obra ha contado también con el apoyo de Lo Mon Contemporáneo, la Fundación Joaquina Zamora y la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte. Actualmente compagina su práctica artística, la docencia y la crianza, ámbitos que atraviesan e impulsan sus investigaciones más recientes