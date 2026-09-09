Casas (PP): "El fracaso del PISA es el del PSOE, el de Pedro Sánchez y el de su exministra Pilar Alegría"

La diputada del PP Aragón Silvia Casas. - PP.

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP en las Cortes, Silvia Casas, ha dejado claro este miércoles que el informe PISA, publicado este martes, "demuestra el fracaso del PSOE, de Pedro Sánchez y de su exministra de Educación, Pilar Alegría".

La diputada popular ha dejado claro que el informe PISA no evalúa a los alumnos, evalúa el sistema educativo y lo que se ha constatado es que la LOMLOE ha recibido un suspenso "rotundo y sin paliativos".

Una Ley aprobada en el año 2021 por el PSOE y el resto de sus socios a la izquierda en plena pandemia "para evitar las movilizaciones de toda una comunidad educativa que ya se oponía a la misma por ser una Ley sectaria e ideológica, recordemos que hablaba de estudiar matemáticas desde la perspectiva de género", ha recordado Casas en rueda de prensa.

La diputada popular ha dejado claro que ante unos datos como los obtenidos en el conjunto de país "hay una responsabilidad política evidente: La de Pedro Sánchez, que omite interesadamente que Ceuta y Melilla, cuya gestión educativa depende directamente del Estado, se sitúan entre los territorios con peores resultados del informe; y, de manera muy especial, la de Pilar Alegría. Porque la señora Alegría, a pesar de que ayer vino a decir que el Ministerio que dirigió durante cuatro años era un mero florero vacío de contenido, no fue una mera espectadora".

Casas ha recordado a la exministra de Educación que fue ella quien desarrolló, defendió y dirigió la implantación de la LOMLOE, por eso le ha exigido que "dé la cara".

En este sentido, la portavoz de Educación del PP ha señalado que fue Alegría quien decidió dedicar todo su tiempo a atacar a los medios de comunicación que investigan la corrupción de sus compañeros de partido, atacar a la Guardia Civil --llegando a difundir un bulo sobre un intento de bomba lapa en el coche del presidente-- y a defender a condenados como el Fiscal General del Estado o el hermano de Sánchez; resulta difícil encontrar tiempo para ocuparse de algo tan secundario para ella como dirigir el Ministerio de Educación. Y el resultado está ahí. Su capacidad de gestión ha quedado claramente en evidencia, ni ha querido ni ha sabido gestionar y ahora es incapaz de asumir responsabilidades".

ARAGON HA EJECUTADO LOS FONDOS

La diputada popular ha lamentado que el PSOE y el Gobierno en vez de asumir su responsabilidad haya salido en tromba a atacar a las comunidades autónomas.

"Las afirmaciones que han hecho tanto el presidente del Gobierno como la portavoz, y que ayer volvió a repetir Pilar Alegría, sobre los fondos destinados al refuerzo de Matemáticas y Lectura son falsas".

"Esos fondos llegaron a Aragón en noviembre de 2024, cuando faltaba apenas un mes para terminar el año y con el curso escolar ya plenamente iniciado. Además, el plazo para ejecutarlos se extendía hasta agosto de 2026. Y el dato es muy sencillo: en agosto de 2026, Aragón había ejecutado el 100% de esos fondos. Del mismo modo, se ejecutarán también los correspondientes a 2025 y 2026".

Además, ha aclarado el "lío de cifras" que parece que tuvo ayer la portavoz del Gobierno, multiplicando "casi como en el milagro de los panes y los peces: Aragón no recibió 9 millones de euros en 2025. Esa cantidad resulta de sumar los 3 millones correspondientes a 2024 y los 6 millones de 2025. Conviene, por tanto, no mezclar ejercicios, no inflar cifras y, sobre todo, no utilizar datos incorrectos para intentar construir un relato que no se sostiene", ha dejado claro Silvia Casas.

UTILIZACIÓN POLÍTICA DE LOS INCENDIOS POR PARTE DE PUEYO

Por otra parte, la diputada popular ha lamentado "el intento de utilización política de los incendios por parte de CHA". "Ha salido esta mañana el señor Pueyo, con esa vehemencia que le caracteriza con el único objetivo de continuar ganando terreno a la señora Alegría para convertirse en el verdadero portavoz de la oposición. Y solo ha dicho una verdad, que va a utilizar el Parlamento y los incendios".

"Eso es lo que está haciendo el señor Pueyo, utilizar los graves incendios que han afectado a Aragón. El Gobierno de señor Azcón ha gestionado la emergencia y está gestionando la post emergencia con seriedad, con rigor. Mañana el presidente dará cuenta de todo ello en el Pleno, como hemos dado cuenta durante toda la emergencia y como seguiremos haciéndolo, cumpliendo nuestra obligación con responsabilidad y trabajo, no con declaraciones grandilocuentes que solo buscan el vídeo fácil y el aprovechamiento político", ha concluido Casas.