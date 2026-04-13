Caspe presenta el cartel de la XXIX Conmemoración del Compromiso, del 26 al 28 de junio

Cartel de la XXIX edición de la Conmemoración del Compromiso de Caspe. - AYUNTAMIENTO DE CASPE.

CASPE (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La localidad de Caspe (Zaragoza) ha acogido este lunes la presentación del cartel oficial de la XXIX Conmemoración del Compromiso de Caspe, que se celebrará del 26 al 28 de junio, ha informado el Ayuntamiento.

Ha presidido el evento la alcaldesa, Ana María Jarque, acompañada del coordinador de los actos Darío Español, y la cartelista, la fotógrafa Pilar Cortés, junto con miembros de la corporación municipal.

Durante la presentación se ha desvelado también el nombre de la Compromisaria de Honor 2026, reconocimiento que ha recaído en la escritora Rosario Raro, doctora en Filología Hispánica y profesora de la Universidad Jaume I.

UN VIAJE A 1412

La Conmemoración del Compromiso de Caspe recrea uno de los episodios más relevantes de la historia política peninsular y europea: el proceso que, en 1412, resolvió la sucesión al trono de la Corona de Aragón tras la muerte sin descendencia del rey Martín I.

El 31 de mayo de 1410 se produjo un hecho inédito en la Corona de Aragón: falleció el monarca sin heredero directo, tras la muerte previa de su único hijo, Martín el Joven.

La ausencia de sucesor abrió una compleja crisis dinástica en la que hasta cinco aspirantes reclamaron sus derechos al trono. Ante esta situación, y según lo acordado en la Concordia de Alcañiz, nueve compromisarios fueron designados para reunirse en Caspe y deliberar sobre quién debía ocupar la Corona.

Aquel proceso culminó en 1412 con la elección de Fernando de Antequera, en lo que se considera uno de los cónclaves más importantes de la Edad Media.

Ahora, Caspe retoma la XXIX edición, que recreará un momento único en la historia, destacando por su fidelidad histórica: indumentaria, armas, armaduras, lenguas, tabernas, teatros, música y modos de vida que transportan al visitante a los inicios del siglo XV, reconocida en 2025 con la Placa al Mérito Turístico de Aragón.

ROSARIO RARO, COMPROMISARIA DE HONOR

El Ayuntamiento de Caspe ha distinguido en esta edición a Rosario Raro como Compromisaria de Honor 2026, reconociendo una trayectoria que ha unido literatura, historia y territorio.

La autora, Premio Azorín de Novela 2025, ha sido elegida por encarnar de manera excepcional la conexión entre los territorios históricos de la Corona de Aragón.

Nacida en Segorbe --antiguo Señorío de María de Luna--, ha mantenido además una estrecha vinculación con la cartuja de Vall de Crist, fundada por Martín I el Humano.

Su obra ha contribuido de forma decisiva a la recuperación de episodios históricos y figuras relevantes de Aragón, especialmente en el entorno de Canfranc y el Alto Aragón. En 2022 ha sido reconocida como Aragonesa del Año por los libreros de Huesca y en 2021 ha recibido el premio a la Mejor Experiencia Turística de Aragón por Volver a Canfranc. Una ruta de novela.

Además de su vínculo con Aragón, su ascendencia materna la ha conectado con Barcelona, reforzando simbólicamente la unión de los territorios históricos que confluyen en el Compromiso.

Por encima de todo, el consistorio ha destacado su defensa de la palabra como herramienta para construir la paz, un valor profundamente ligado al espíritu del Compromiso de Caspe.

NOVEDADES Y PROPUESTA CULTURAL

La XXIX edición de la Conmemoración ha presentado novedades en su programación, reforzando tanto su valor divulgativo como su capacidad de atracción cultural y turística. Entre ellas, destacan nuevas tramas en el acto central y renovación completa de las farsas, que permitirán ofrecer una experiencia inédita incluso para quienes ya han vivido ediciones anteriores.

Durante el fin de semana, además, se han incorporado visitas guiadas teatralizadas, que han enriquecido la experiencia del público y han permitido profundizar en el contexto histórico de una manera cercana y didáctica. El evento mantiene también algunos de sus elementos más reconocibles, como el Mercado Medieval, el campamento recreacionista, las tabernas y tascas, los correfocs o la Cañada Real de Caspe, configurando una programación que combina rigor histórico, participación ciudadana y experiencia sensorial.

UNA CITA ÚNICA EN EL CALENDARIO CULTURAL

La Conmemoración del Compromiso de Caspe se ha consolidado como la recreación histórica con mayor autenticidad de Aragón, atrayendo cada año a visitantes, investigadores y amantes de la historia.

Más allá de la puesta en escena, el evento representa un ejercicio de memoria colectiva y divulgación histórica, capaz de acercar al público a uno de los procesos políticos más singulares de la Edad Media.

Este fin de semana, y como antesala de la Conmemoración, se celebra el Juramento de los Compromisarios cuyos actos tendrán lugar el sábado 18 de abril. Caspe vuelve así a situarse en el centro de la historia. Un lugar donde el pasado no solo se recuerda, sino que se vive.

El Ayuntamiento de Caspe agradece el apoyo institucional recibido del Gobierno de Aragón, Turismo de Aragón, Diputación de Zaragoza, así como de entidades y personas que son parte indispensable de este proyecto.