CCOO Aragón exige regular las actividades extraescolares tras el juicio contra dos docentes por la muerte de un menor

Los representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón Andrés Mingueza y Alfonso Alegre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón y del profesorado han registrado este martes en el Gobierno autonómico más de 4.000 firmas para exigir al Departamento de Educación una negociación "urgente" de una normativa que delimite las responsabilidades y clarifique las competencias en las actividades extraescolares y complementarias que se realizan fuera de los centros. Ha sido en respuesta al procesamiento de dos docentes del IES Ítaca de Zaragoza por homicidio por imprudencia grave por la muerte de un menor en un viaje de estudios en Bélgica, que ha provocado a su vez la suspensión de estas actividades en más de 40 centros de la Comunidad ya que los claustros alegan "indefensión".

En dicho viaje de estudios, que se produjo en marzo de 2022, un alumno se encontraba mal y los profesores decidieron dejarlo solo en su habitación mientras salían a cenar con el resto de estudiantes. Después, las cámaras grabaron cómo, desorientado, pedía ayuda y cayó por el hueco de las escaleras, falleciendo en el acto, según ha publicado la prensa local.

El delegado de la Federación de Enseñanza de CCOO por la provincia de Zaragoza, Andrés Mingueza, ha incidido en declaraciones a los medios de comunicación en la "indefensión" en la que se encuentra el profesorado aragonés ante la falta de una normativa que regule las responsabilidades de docentes, familias y alumnado en estas actividades. Una normativa, ha continuado, que tampoco existe en otras Comunidades Autónomas y que ha motivado movilizaciones también, por ejemplo, en Cataluña.

Por ello, gran número de actividades complementarias extraescolares se encuentran actualmente suspendidas, por lo que los representantes sindicales insisten en la necesidad de abrir una mesa de negociación "urgente" y "lo más rápida posible" para aprobar una normativa y poder dar salida a dichas actividades, que han recalcado que quieren que se sigan organizando porque son "positivas" para los estudiantes.

La situación actual, ha explicado Mingueza, es que la responsabilidad recae sobre cada centro educativo que gestiona este tipo de actividades.

Ha subrayado que este es "uno de los problemas que más le preocupa" al profesorado de Aragón, con lo que requerirá de unas mesas de negociación para abordar las diferentes cuestiones "de manera específica y teniendo en cuenta a todos los agentes". "Esto exige celeridad y trabajo por parte de todos y todas", ha dicho, rechazando las palabras de la consejera del ramo, Carmen Susín, que hablaba de "negociación pausada".

DELIMITAR RESPONSABILIDADES O CLARIFICAR COMPETENCIAS

Entre los puntos principales que plantean, ha citado la delimitación de responsabilidades, la clarificación de las competencias de profesorado, alumnado y familias o que haya "un compromiso de convivencia.

Del mismo modo, ha abogado por clarificar la protección legal y las consecuencias penales y civiles que se puedan derivar de incidentes que ocurran en estas actividades, que exista un límite de horas en las que los docentes tengan que estar disponibles, regular las ratios o establecer algún tipo de compensación económica para los profesores responsables.

Sobre la posibilidad de que se vuelvan a organizar actividades fuera de los centros el próximo curso escolar, el representante sindical ha indicado que dependerá de cuándo se les convoque para negociar. "Evidentemente, si se nos convoca en agosto, pues no dará tiempo", ha apuntado.

En ese sentido, ha remarcado que, en tres meses, el Gobierno de Aragón ha sacado adelante otro tipo de normativas, con lo que cree que "da tiempo" si hay "voluntad". De hecho, los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial solicitaron una reunión urgente de este órgano, con lo que la Administración tiene la obligación de convocarla, pero todavía no lo ha hecho.

"Deberían convocarnos si no es esta semana, la que viene", ha remachado, argumentando que las negociaciones "pausadas" deben implicar que se va a tener en cuenta a todos los agentes implicados y se va a negociar de manera específica para sacar adelante una normativa "lo más concreta posible", y no que no sea una "prioridad" para la Consejería o que prefiera tratar antes otros asuntos, como los que han motivado una huelga educativa autonómica para los días 19 y 20 de mayo, como la concertación del Bachillerato.

En definitiva, la normativa llegará a tiempo para el próximo curso dependiendo del nivel de burocracia o de las cargas que impliquen directamente al profesorado, sobre todo si obligan a dedicar horas laborales a aplicar el acuerdo.