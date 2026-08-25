CCOO Aragón solicita la incorporación de todo el profesorado interino a partir del 1 de septiembre

Archivo - Sede del sindicato CCOO en Aragón, en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha reclamado este martes la incorporación del profesorado interino para el 1 de septiembre y ha instado a la Administración a que rectifique y adelante la adjudicación y la incorporación a los centros educativos públicos, antes del 7 de septiembre que era el día estipulado por la administración.

El próximo lunes 8 de septiembre se inicia el curso escolar para el alumnado de educación infantil, primaria y ESO, y el 9 de septiembre bachillerato. "Se trata de la primera semana del curso escolar, la semana en la que las familias aragonesas tienen que conciliar la vida laboral con el periodo de adaptación escolar de sus hijos", han señalado en una nota de prensa.

La incorporación de los docentes interinos del llamamiento del 27 de agosto no se producirá hasta el 7 de septiembre para los colegios públicos de educación infantil y primaria, así como para las aulas de escolarización anticipada de 2 años. Esto supone "enlentecer" el funcionamiento de los centros al faltar gran parte del profesorado interino, con ausencias de hasta un 40% en ámbito rural; "una sobrecarga de trabajo y un empeoramiento de las condiciones laborales" de los docentes asignados a estos cursos, así como "una precarización por la contratación tardía del del profesorado interino".

Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón solicita al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón "que haga efectiva la incorporación el 1 de septiembre, de todo el profesorado interino del llamamiento del 27 de agosto, porque la preparación de las programaciones didácticas y todos los procesos previos a la actividad lectiva requieren esfuerzo y dedicación esencial", han concluido.