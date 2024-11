CCOO rechaza la apuesta de Correos por los "recortes cortoplacistas" y reclama generar más actividad e ingresos

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO reclama a la nueva dirección de Correos que apueste por generar mayor actividad e ingresos y abandone su decisión "cortoplacista" de reducir el gasto mediante recortes a una plantilla "que no es responsable" del "agujero económico" que el anterior presidente, Juan Manuel Serrano, dejó en la entidad pública estatal.

Así lo han planteado este jueves la coordinadora de CCOO Correos, Marta Abadías, y el delegado de CCOO Correos, Ricardo Carabantes, en una rueda de prensa en la que han avanzado la convocatoria de movilizaciones si no se acaba con la actual situación de "precarización" que vive la plantilla en la provincia de Zaragoza, que ahora mismo cuenta con más de 600 trabajadores tras sufrir un "recorte bestial" en los últimos cuatro o cinco años, "lo que está repercutiendo en la calidad del servicio", han advertido.

"La actividad del envío de cartas ha bajado --ha reconocido el delegado sindical--, aunque ha aumentado el de paquetería, pero distritos de Zaragoza pensados para contar con 16-17 carteros ahora están a la mitad y lo mismo ocurre en el resto de unidades de la provincia".

Esa situación, ha alertado Abadías, ha llevado a un empeoramiento del servicio: "Estas medidas afectan gravemente a la ciudadanía, provocando retrasos significativos en la entrega de correo, incluidos casos críticos como citaciones médicas y notificaciones legales".

También "precariza" el trabajo del personal de Correos, tal y como ha apuntado Carabantes: "Está generando un gran estrés entre los trabajadores porque ven que no llegan. Yo, como cartero, cuando veo lo que queda de reparto en el carro, me autopresiono para intentar repartirlo todo y si lo devuelvo a la unidad lo hago con la sensación de que no lo he hecho bien".

AJUSTES DE EMPLEO Y RECORTES DE GASTO

Desde la organización sindical han criticado que la estrategia actual de Correos, basada en ajustes de empleo y recortes de gasto, supone un error estratégico que contradice los objetivos establecidos en el Acuerdo Estratégico 2024-2028. Según el sindicato, esta fórmula, que combina recortes con inyecciones de dinero público, prioriza el equilibrio de las cuentas y el EBITDA --indicador financiero del beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros-- en lugar de fortalecer el posicionamiento de Correos en el mercado y fomentar el crecimiento de su actividad.

El sindicato ha subrayado que el déficit generado por la gestión ineficaz del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, durante cinco años, exige una respuesta coherente y equilibrada.

"Este modelo incrementa el riesgo de tensiones en un momento especialmente delicado para la empresa", ha señalado Marta Abadías. En respuesta, CCOO ha exigido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y a Correos que cumplan con los compromisos asumidos en el Acuerdo Marco Estratégico firmado el 22 de julio, "priorizando el desarrollo de un correo público fuerte y sostenible. El diálogo social debe centrarse en soluciones estructurales y de largo plazo", ha establecido Carabantes.

Ese acuerdo marco, según han explicado los comparecientes, pasa por una inyección de 250 millones de euros al año, lo que doblaría la actual financiación de 110 millones. Carabantes ha ponderado las cifras recalcando que durante la Presidencia de Mariano Rajoy (PP) Correos recibía 200 millones de euros.

También contempla un plan estratégico "poco ambicioso" para CCOO, al no apostar por la creación de un banco postal y el impulso del negocio de la paquetería mediante, por ejemplo la compra de empresas de reparto.

Como tercera pata, la firma de un nuevo convenio colectivo --el último es de 2008-- para el que Correos avanza medidas desregularizadas que provocan el rechazo de plano de los sindicatos. "Son propuestas inaceptables como la congelación salarial hasta que se reequilibren las cuentas, convertir en variable el salario fijo, quitar precios actuales, quitar el plan de pensiones, la creación social que tenemos cada año, no descartan aplicar un ERE, congelar las ofertas de empleo y una movilidad geográfica y funcional como quiera la empresa", ha enumerado.

A LA COLA DE LOS OPERADORES POSTALES EUROPEOS

En la actualidad, Correos tiene una cuota del 17% en el sector de paquetería y del 16% en servicios financieros, cuando el promedio europeo es del 50% y el 34%, respectivamente.

Para CCOO, esta situación refleja la necesidad urgente de un crecimiento inorgánico tanto a nivel nacional como internacional, así como la creación de un verdadero banco postal que vaya más allá de la actual estrategia limitada de gestión de dinero virtual.

"La empresa parece centrarse exclusivamente en los recortes de contratación y empleo, sin tener en cuenta el daño que esto puede causar al servicio público y a la imagen de la compañía", ha afeado Ricardo Carabantes. El sindicato ha rechazado este enfoque y exigido que se adopten medidas orientadas a la reactivación y expansión de Correos, no solo a la reducción de personal para equilibrar las cuentas heredadas de la gestión anterior.