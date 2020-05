CCOO y UGT defienden el sector público, reclaman otro modelo para salir la crisis y un gran pacto por la recuperación

ZARAGOZA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO en Aragón y de UGT en Argagón, Manuel Pina y Daniel Alastuey, respectivamente, han hecho una defensa del sector público, han reivindicado otro modelo social y económico para la salir de esta crisis provocada por el coronavirus, que no esté basado en la precariedad ni en la desigualdad, además de un gran pacto por la recuperación.

En una comparecencia conjunta ha subrayado la labor de

las y los trabajadores del país que "con su esfuerzo y solidaridad han sacado adelante la sociedad española, en estos dos últimos meses de confinamiento".

Este 1º de Mayo, bajo el lema 'Trabajo y servicios públicos, otro modelo social y económico es necesario' han recordado a los afectados por la COVID-19, a los fallecidos y a sus familiares, que en la mayoría de los casos no se han podido despedir, y han rendido un homenaje a los mayores, "una generación que vivió tiempos oscuros, muy esforzados y que logró levantar la prosperidad que hemos disfrutado estos años", ha apuntado Alastuey.

Manuel Pina ha manifestado que se ha demostrado que "los servicios públicos son los que han aguantado una crisis sanitaria como la que vivimos, esa protección y ese cuidado que necesitábamos, especialmente la sanidad que ha pasado durante dos meses unas situaciones a veces dramáticas, pero también otros servicios públicos que han apoyado al sistema sanitario y que nos han permitido salir de esta situación o por lo menos empezar a ver la salida de esta situación".

Para el secretario general de CCOO en Aragón "esto tiene que suponer un cambio, un antes y un después, necesitamos que las administraciones, que los gobiernos apuesten de verdad por unos servicios públicos que nos protejan en condiciones, no puede ser que hayamos visto como algo tan básico como las protecciones para los sanitarios no hayan estado disponibles hasta pasadas unas semanas".

Ha insistido en que "es bueno pedir ese compromiso a las administraciones, que está muy bien que todo el mundo se haga fotos, pero que después haya unos presupuestos adecuados para que estos servicios públicos puedan ser la base del Estado del bienestar".

También Pina ha hecho referencia a muchos servicios privados que eran muy invisibles para la sociedad, que estaban muy poco valorados, a veces teníamos casi que gritar en el desierto para que sus condiciones laborales fueran mejoradas, y que hemos visto que son absolutamente esenciales". Ha argumentado que "uno de los mayores errores que se han cometido durante estos años tienen que ver con las residencias de los mayores; hemos visto como estábamos poniendo en manos del beneficio privado de empresas el cuidado de nuestros mayores como las personas que trabajaban en ese sector tenían unas condiciones deplorables y, por tanto, yo creo que tendremos que solucionarlo".

Pina ha afirmado que hay que recordar a las empresas que "las ayudas que como sociedad tenemos que dar, tienen que corresponderse con un nuevo contrato social. El beneficio social y en beneficio de las personas tiene que estar por encima de los beneficios económicos y esto es una de las lecciones".

Daniel Alastuey ha mencionado especialmente a los 100.000 trabajadores que están en ERTE en Aragón por una causa mayor, que es la lucha contra la epidemia, y que viven con incertidumbre esta situación y que no saben si realmente van a volver a su puesto de trabajo, y a los 23.000 trabajadores que ya saben que han perdido su puesto de trabajo.

"Hoy estaríamos reivindicando cerrar definitivamente las heridas de la crisis de 2008, habíamos perdido muchos derechos por el camino, íbamos recuperando salarios, queríamos negociar la reforma de la crisis laboral. Ahora todo eso ha tenido que ser aparcado por el momento por una crisis más dura que nos va a traer una caída de empleo brutal".

La recuperación va a ser larga y ese esfuerzo tiene que ser compartido, "por eso es necesario en este país un gran pacto porque su la recuperación va a exigir muchos años. Es necesario que todo aquel que esté en condiciones de gobernar este país y todo aquel que tenga algo que decir, como las patronales y los sindicatos participen en ese pacto y se comprometan en el futuro del país. Y ese pacto no puede ser un pacto que vuelva al pasado sino que prepare al país para el futuro", ha declarado Alastuey.

Para el líder de UGT se perdió en 2008 la ocasión de cambiar el sistema productivo. "En aquel momento dijimos que la construcción nos ha fallado, necesitamos otro sistema, en este momento otro sector va a sufrir muchísimo, el turismo. Necesitamos otros sistema que nos permita sostenernos sobre bases que no sean este tipo de sectores tan volátiles, sino que se base en la industria, en la investigación que se va a ser la innovación, que se base en las nuevas tecnologías y que sea, sobre todo, respetuoso con el medio ambiente, un modelo además que debe ser modelo de inclusión social".

Según Alastuey, "tenemos que abandonar la idea de que el beneficio personal es el motor del trabajo y de la sociedad; el motor del trabajo en la sociedad es la prosperidad y el progreso".

Ha agregado que "nuestro país no puede hacer ese esfuerzo sino que tiene que a apoyarse en Europa. Si Europa no aprovecha la oportunidad y este reto, si sabe aprovechar la oportunidad se convertirá en el bloque más próspero del mundo y el que presentará los valores de progreso y los valores del modelo social europeo. Si Europa no responde ahora, se romperá".

Manuel Pina ha trasladado su agradecimiento a los sindicalistas que durante esta crisis han estado asesorando e informando a los trabajadores. "Estos días han sido muy difíciles para Comisiones y UGT. Hemos tenido que acompañar informar, hemos tenido que defender al mundo del trabajo, en los servicios esenciales, en las empresas que entraban en ERTE", situaciones para las que no teníamos costumbre".

En este sentido ha apostillado que "hemos tenido no sólo que multiplicarnos en el trabajo sino adaptarnos a una situación inédita. Quiero hacerles un homenaje a esos sindicalistas que han estado durante estos días sacando adelante la situación porque ya era nuestra obligación y porque en nuestra labor representativa somos un servicios esencial".