CCOO y UGT se movilizan en Zaragoza para instar a CEOE a negociar la reducción de la jornada y "oír" a la mayoría social

ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La movilización convocada por CCOO y UGT frente a la sede de CEOE Aragón en Zaragoza ha congregado a más de un centenar de personas, con banderas y pancartas, para instar a la patronal a "oír" a la mayoría social y cesar el "bloqueo" en la negociación de la reducción de la jornada laboral --de las 40 horas actuales a 37,5--.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha recordado que la patronal aboga por implantar la reducción de la jornada laboral a través de los convenios colectivos, algo que las organizaciones sindicales cuestionan si no se acompaña de cambios legislativos, "porque si no, se quedarían atrás aquellos sectores que no tienen capacidad de lucha y movilización", como ocurre con los más débiles y feminizados, por lo tanto: "Es una cuestión de justicia".

Manuel Pina ha aclarado que la movilización de este jueves se ha convocado con la premisa de instar a la CEOE a negociar "de verdad" la reducción de la jornada laboral, aunque si este proceso "acaba bloqueado, que es lo que nos tememos, pediremos al Gobierno --central-- que legisle".

En esta línea, el líder sindical de CCOO ha reclamado "responsabilidad" también a las formaciones que apoyan al Ejecutivo y a la oposición para "oír" a la mayoría, que está de acuerdo con esta medida. En caso de que la movilización frente a las sedes de CEOE no "desbloquee", el siguiente paso --ha adelantado Pina-- es pedir al Gobierno de España legislar, de acuerdo con las peticiones de los sindicatos.

"Los sindicatos nacimos con tres ideas concretas: Tener seguridad en el trabajo, un salario digno y una jornada para tener vida. Esos han sido los ejes fundamentales del sindicalismo desde hace 200 años", ha enumerado Pina.

No se han establecido plazos concretos solicitar al Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez que impulse una ley para implantar la reducción de la jornada laboral, ha contado Pina, pero se ha remitido al "compromiso" de rebajar a 38,5 horas este año y 37,5 el próximo, lo que refleja que el "margen de negociación empieza a ser pequeño".

MÁS MOVILIZACIONES

"Es la primera vez que salimos a la calle por el tema de la reducción de la jornada laboral y no creo que sea la última", ha avanzado el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, en declaraciones a los medios de comunicación. Ha criticado la falta de avances y "bloqueo total y absoluto" por parte de la patronal en la negociación.

Esta concentración se enmarca en una campaña nacional y, en Aragón, también se ha llevado a cabo en Huesca y Teruel de forma simultánea, además de en la capital aragonesa.

Arceiz ha expresado que, pese a que el Gobierno central ha presentado propuestas para ayudar a implantar la reducción de jornada, la patronal "no quiere hablar" y tampoco "quiere escuchar". De hecho, ha continuado, "la última reunión empezó diciendo que venían como meros observadores", algo que, en su opinión, evidencia "el talante que hay para llegar a un acuerdo".

El secretario general de UGT Aragón ha emplazado a las organizaciones empresariales a "hacer propuestas" y ha abogado por lograr un acuerdo "tripartito" que, en el punto en el que se encuentran las negociaciones, "no es viable ahora mismo", ha lamentado.

PRODUCTIVIDAD Y CONCILIACIÓN

Por otro lado, Arcéiz ha defendido la implantación de la reducción de la jornada laboral en todos los sectores y ha recalcado que España es el decimosegundo país de la Unión Europa con el coste laboral por trabajador más barato, misma posición que ostenta en número de horas de jornada laboral y en productividad, lo que supone que "todos los países más productivos que nosotros tienen la jornada laboral más baja y tienen el coste salarial más alto que nosotros".

"En España, y en concreto a la patronal, nos falta conciencia para entender que la gente ha cambiado y los trabajadores ya no son los que eran hace 40 años, ni las empresas". El incremento de la productividad que se ha producido de forma progresiva no se ha trasladado a la reducción de la jornada y tampoco "al bolsillo" de los trabajadores, ha apostillado el dirigente sindical.

En este punto, ha situado a la patronal como única beneficiaria del incremento de la producción en las empresas. "Es el momento de repartir y dejar de buscar subterfugios y cosas que no tienen sentido", ha comentado.

"No hay ninguna excusa para reducir la jornada laboral por ley en España después de 41 años", ha apuntado, para afirmar que en España existe un problema de conciliación, pese a que se han alcanzado "nuevas conquistas" en ese aspecto a nivel europeo.

CONVENIOS EN ARAGÓN

En el caso de Aragón, ha expresado el secretario general de CCOO Aragón, "hemos detectado que se han retrasado, no de forma directa, las negociaciones de los convenios porque se está esperando a ver qué pasa con la reducción de jornada laboral", pese a que es un proceso negociador de ámbito estatal.

Pina ha aclarado que a la hora de negociar los convenios, la parte sindical incide en los derechos de los trabajadores, el salario y la jornada laboral; por el contrario, la empresa se centra en los cotes. "Ahora están haciendo los cálculos del coste que tendría la reducción de la jornada laboral y eso repercute en los convenios", algo que "nos preocupa" en este momento.