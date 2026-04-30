El Cementerio de Torrero de Zaragoza honra el Día de la Madre con una programación especial

Archivo - Cementerio de Torrero de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado una programación especial en el Cementerio de Torrero con motivo del Día de la Madre. Bajo el lema 'También somos ciudad', desde el viernes hasta el domingo se llevarán a cabo distintas actividades organizadas "desde el más profundo respeto, con el objeto de hacer un acompañamiento a las familias en un día tan señalado".

Durante el puente festivo, los visitantes contarán con facilidades habituales, como el préstamo de escaleras, que estará disponible en la Portería Antigua del Cementerio en horario de 09.00 a 13.30 horas. Asimismo, a la entrada del Complejo Funerario de Torrero se ha instalado un Buzón para el Recuerdo, ha informado el Consistorio.

En este buzón rojo, la ciudadanía que lo desee podrá depositar unas palabras de despedida dedicadas a sus seres queridos, una iniciativa que brinda la oportunidad de revivir los recuerdos y fortalecer el vínculo que perdura tras la pérdida.

El homenaje continuará en la intersección del andador de la Fosa Común con el Andador 28, donde se ubicará el espacio 'Flores para el recuerdo: flores para mi madre'.

Este rincón estará abierto a toda la ciudadanía como un lugar donde poder dejar alguna flor como recuerdo a los seres queridos. Está dedicado especialmente para todos aquellos que tienen a sus familiares lejos y desean rendirles homenaje.

PROPUESTAS CULTURALES

La programación se completa con emotivas propuestas culturales que tendrán lugar en el Cementerio Antiguo. Las mañanas de los días 2 y 3 de mayo, entre las 10.30 y las 13.00 horas, el poeta funerario Vicente Ferez visitará el andador de Costa, donde montará un altar funerario y recitará poesía en honor a todas las madres.

Por su parte, la música en directo pondrá la nota melódica a las 12.00 horas en el Monumento a Costa, con una actuación a cargo de la soprano Irene Fernández de Luco, acompañada por Jorge Apodaca al piano.

Con todas estas iniciativas, desde el Cementerio de Torrero se invita a toda la ciudadanía a vivir "un homenaje lleno de amor, recuerdos y esperanza, celebrando a quienes dejaron una huella imborrable en nuestras vidas".