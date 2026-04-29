Guerra en Irán, en directo hoy | Última hora del conflicto entre EEUU, Israel e Irán

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 29 abril 2026 8:00
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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes que ha interceptado un petrolero iraní, en el marco del bloqueo impuesto contra los puertos de la República Islámica en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación que ha sido calificada por Teherán como una "violación del alto el fuego" alcanzado entre ambos países.

Así lo ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha anotado que su destructor lanzamisiles 'USS Rafael Peralta' ha hecho cumplir el referido cierre perimetral impuesto por Washington en Ormuz al actuar contra el buque iraní 'Stream' "tras el intento de este de navegar hacia un puerto iraní el domingo".

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

Trump pone a prueba la neutralidad de Carlos III de Inglaterra al alegar que se opone a que Irán tenga un arma nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes en una cena de estado con el rey Carlos III de Inglaterra que el monarca británico "está de acuerdo" en que Irán nunca "tenga un arma nuclear", pese a que en Reino Unido la Corona se mantiene oficialmente neutral en asuntos políticos.

Un grupo de haredíes invade la residencia del jefe de la Policía Militar israelí en el sudoeste del país

Un grupo de haredíes israelíes que protestaban por el arresto de un evasor del reclutamiento a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han irrumpido este martes en el patio de la residencia del jefe de la Policía Militar, el general de brigada Yuval Yamin, en Ascalón, ciudad costera del sudoeste israelí, en un altercado que ha terminado con hasta 25 detenciones, a las que se han sumado otras en protestas de la misma corriente en otros puntos del país.

Irán reitera su condena a la "piratería" de EEUU contra buques que realizaban actividades "legítimas" en Ormuz

Las autoridades de Irán han vuelto a condenar este martes la "piratería" de Estados Unidos contra buques mercantes iraníes que, han defendido, realizaban actividades comerciales "legítimas" en alta mar, en el marco del bloqueo naval impuesto por las Fuerzas Armadas de Washington a los puertos de Teherán y tras la "incautación de tipo pirata" y "ataques deliberados" contra las embarcaciones iraníes Majestic y Tifani la semana pasada.

El Ejército de Israel anuncia la muerte de un contratista en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte en el sur de Líbano de un trabajador de una empresa contratista que colabora con el Ministerio de Defensa en trabajos de ingeniería, un suceso en el que ha resultado herido otro trabajador y que ha tenido lugar poco después de que el partido-milicia Hezbolá reivindicara un ataque en la zona contra una excavadora.

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní asegura tener una "nueva baza" si EEUU vuelve a atacar el país

La Armada de la Guardia Revolucionaria Iraní ha advertido este martes que "utilizará su nueva baza" si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán, en medio de las tiranteces en el proceso de negociaciones abierto para intentar alcanzar un acuerdo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica.

EEUU sanciona a 35 personas y entidades empleadas por Irán para eludir sanciones y el "patrocinio de terrorismo"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra 35 entidades e individuos que ha vinculado a la supuesta estructura bancaria paralela empleada por Irán para la "evasión de sanciones" y el "patrocinio de terrorismo", en el marco de la Operación Furia Económica, una arquitectura de sanciones que alude a la ofensiva militar contra el país asiático bautizada como Operación Furia Épica y busca cerrar a la República Islámica el acceso a bancos, seguros y pagos internacionales.

Amnistía reclama un alto el fuego "duradero" y centrado en la protección de la población en Oriente Próximo

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha instado este martes a los líderes mundiales a alcanzar en Oriente Próximo un alto el fuego "duradero y sostenible" que comprenda a "todos los países" afectados por el conflicto derivado de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, amén de la campaña del Ejército israelí en Líbano contra el partido-milicia chií Hezbolá.

EEUU intercepta un buque mercante en el mar Arábigo y lo libera tras comprobar que no se dirigía a Irán

El Ejército de Estados Unidos ha abordado este martes en aguas del mar Arábigo un buque mercante al que ha señalado por, supuestamente, "intentar transitar hacia Irán en violación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes", si bien ha terminado liberándolo tras inspeccionarlo y "confirmar que su ruta no incluía ninguna escala en un puerto iraní".

Trump responde al cuestionamiento de Merz sobre el plan de EEUU con Irán: "No me extraña que a Alemania le vaya tan mal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este martes que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, "no tiene ni idea de lo que está diciendo", tras las declaraciones de este último en las cuales cuestionaba si "realmente" Washington tiene una estrategia "convincente" para sus negociaciones con Irán, al tiempo que ha manifestado no extrañarle que al país europeo "le vaya tan mal".

Mueren casi una decena de personas, incluidos tres profesionales sanitarios, en ataques de Israel en Líbano

Cerca de una decena de personas, entre ellos tres profesionales sanitarios, han muerto este martes a causa de nuevos ataques del Ejército israelí sobre distintos puntos del sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor de tres semanas en vigor.

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