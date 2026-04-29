Guerra en Irán, en directo hoy | Última hora del conflicto entre EEUU, Israel e Irán

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este lunes que ha interceptado un petrolero iraní, en el marco del bloqueo impuesto contra los puertos de la República Islámica en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación que ha sido calificada por Teherán como una "violación del alto el fuego" alcanzado entre ambos países.

Así lo ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha anotado que su destructor lanzamisiles 'USS Rafael Peralta' ha hecho cumplir el referido cierre perimetral impuesto por Washington en Ormuz al actuar contra el buque iraní 'Stream' "tras el intento de este de navegar hacia un puerto iraní el domingo".

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán: