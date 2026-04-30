El tiempo para hoy en España, 30 de abril de 2026

Archivo - Una mujer utiliza un paraguas para protegerse del sol durante la alerta naranja por altas temperaturas. En Sevilla (Andalucía, España), a 23 de junio de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas pondrán este jueves en aviso a Almería, Granada y Jaén; Albacete; y noroeste de Murcia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto tendrá lugar en una jornada en el que las máximas estarán en aumento excepto en el Cantábrico y en el entorno pirenaico.

En líneas generales, AEMET prevé que mañana haya una tendencia a la estabilización en la mayor parte de la Península. No obstante, espera cielos muy nubosos a primeras horas, que en el norte pueden todavía dejar algún chubasco tormentoso muy ocasional continuación del día anterior.

A lo largo del día se irán abriendo claros de sur a norte y los cielos quedarán poco nubosos o con nubes altas. Eso sí, seguirán nubosos en los sistemas montañosos del norte. Además, las nubes de evolución podrán dejar chubascos y tormentas en las sierras del este peninsular que podrán ser puntualmente fuertes, especialmente en el sureste.

El organismo estatal indica que habrá bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, interior de Galicia y puntos del sureste peninsular. En Baleares podrá persistir la calima. En lo que respecta a las temperaturas, especifica que las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular y registrarán aumentos en el tercio oriental y pocos cambios en el resto, Baleares y Canarias.

Por lo demás, el pronóstico recoge que soplará viento flojo en general en la Península y Baleares y que predominará las componentes oeste y sur, con viento moderado del nordeste en los litorales de Cataluña y de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz. Asimismo, habrá viento flojo en Canarias, donde predominará la componente norte y el régimen de brisas.