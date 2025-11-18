El Centro de Dinamización Social y Laboral del Actur cumple 20 años en ayudar a los más vulnerables

El concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, asiste a una reunion del CEDIS en el Actur - EUROPA PRESS

El Centro de Dinamización Social y Laboral (CEDIS) del Actur-Rey Fernando, cumple 20 años desde que a principios de siglo se creara para ayudar a las personas más vulnerables que habitan las viviendas sociales y ayudarles en su integración, además de fomentar su pertenencia a una comunidad en la que encontrar apoyo y poder socializar.

El concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, ha visitado las instalaciones del CEDIS, gestionado por Zaragoza Vivienda y ha participado en una de las habituales reuniones de los vecinos, donde exponen sus problemas y necesidades de mejora de esta parte del Actur.

El CEDIS se ubica en los bajos del número 22 de la calle Emiline Pankhurst, en un inmueble donde se localizan 288 viviendas sociales pertenecientes a Zaragoza Vivienda y que recientemente han tenido mejoras en la envolvente de las fachadas para una mejor eficiencia energética.

A estas 288 viviendas sociales se suman otras 192 en el Actur que se reparten por las calles Margarita Xirgú, Pedro Saputo y Alejandro Casona. En el distrito Oliver se contabilizan alrededor de 90 viviendas sociales y 191 en Parque Goya.

"Es sobre todo --ha detallado Rodrigo-- un centro que está pensando en la integración social y laboral, no solo de los vecinos, como inicialmente se planeó, sino también que está abierto a distintas personas abiertas al barrio".

En declaraciones a los medios de comunicación, Rodrigo ha calificado de "interesante" el CEDIS porque "solo busca la integración social y laboral, sino que intenta hacer una pequeña gran familia".

Se trata de una asistencia "muy cercana, que facilita labores administrativas a los vecinos que acuden, que además sirve para detectar situaciones de emergencia o nuevas necesidades sociales y laborales. Asimismo, es "complementario" de la atención individualizada que se hace desde el programa de atención social a los inquilinos.

Este tipo de centros, ideados hace 20 años, "son interesantes en la medida en que al final tanto niños, mayores o jóvenes, todo tipo de perfiles tienen esta atención social cercana", ha sintetizado José Miguel Rodrigo.

La ubicación, también tiene su razón de ser, ha argumentado al estar "perfectamente diseñado este modelo en torno a viviendas públicas de alquiler social".

La acogida entre los vecinos es "muy positiva", ha destacado Rodrigo al asegurar que están "contentos con las mejoras que se van acometiendo" y que van a seguir en función de las peticiones vecinales y de las necesidades que surjan para conseguir que ese objetivo de integración social y laboral "sea cada día una realidad más palpable".

Entre las mejoras que demanda los vecinos en la actualidad, ha citado la revisión de los criterios de alquiler en función de la renta y también hay agradecido las obras de aislamiento del edificio, además el pintado y acondicionamiento de los patios de las comunidades de vecinos.

"Lo que piden es que se siga actuando y que este tipo de mejoras que estamos haciendo continúen. No piden una mejora concreta que no se haya cometido, pero sí que no paremos de hacer aquellas cosas que venimos haciendo", ha puntualizado.

A lo largo de estos 20 el perfil de las personas vulnerables que se atienden ha ido variando "en la medida en que se ha ido ampliando", ha precisado Rodrigo, ya que en un inicio estaba únicamente diseñado para los vecinos de la zona, pero se ha ido abriendo a distintos colectivos, otros vecinos del barrio y a aquellas personas del entorno que tienen necesidades y que están demandando este tipo de ayuda.

El prototipo de usuario es muy amplio y hay desde jóvenes que requieren apoyo escolar hasta personas mayores que busca una integración digital. "Hemos visto, por ejemplo, algunas personas que están aprendiendo el manejo de portátil y de teléfonos móviles porque tienen una brecha digital".

También hay personas que buscan empleo, son desocupados y sobre todo el perfil obedece a personas que "tienen vulnerabilidad de cualquier tipo".

Entre las mejoras más apremiantes ha citado el mantenimiento de las zonas comunes, donde "se ha en actuado para que estén en perfecto estado de revista". "Estamos haciendo comunidad entre las distintas comunidades que habitan las viviendas sociales", ha dicho Rodrigo.

Al respecto, se ha referido a la labor de la trabajadora social de Zaragoza Vivienda, para que se conozcan entre los vecinos y sean ellos mismos divulgadores e informen al resto de personas del entorno.

"La finalidad --ha manifestado Rodrigo-- es involucrarlas en el proyecto para que, cada vez, sean más ojos y más oídos los que nos vengan a decir sus necesidades. Estamos abiertos a todo ese tipo de demandas que nos surjan y en función de lo que nos vaya llegando, pues lo iremos atendiendo".

José Miguel Rodrigo ha explicado que este 20 aniversario del CEDIS se cumplirá próximamente y desde su origen tiene un "gran éxito y una gran acogida", ya que su modelo es bastante similar al Centro Comunitario del Oliver, donde su actividad se extiende más allá de las viviendas sociales y presta servicio al conjunto del distrito.

Además, ha avanzado que se estudia trasladar este modelo a Parque Goya, dado el alto volumen de viviendas sociales, con otras 191. "Veremos cómo evoluciona, vamos a buscar un local en la zona y estudiaremos las necesidades del entorno, pero, en principio, desde Zaragoza de Vivienda se piensa hacer una tercera actuación que sería en Parque Goya".

El CEDIS del Actur se inicia gracias al Fondo Social Europeo, con un proyecto destinado a la inserción laboral y social de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

El proyecto buscaba aprovechar al máximo los recursos de inserción laboral existentes en Zaragoza y sumar nuevos dispositivos propios, en colaboración con otras administraciones públicas y agentes sociales, como Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Instituto Aragonés de la Juventud, Instituto Aragonés de Mujer, Instituto Aragonés de Empleo, Zaragoza Dinámica, Acción Social municipal, y entidades sociales y sindicatos.

Dos años después, más de 500 personas con dificultades especiales, habían sido asistidas con este proyecto evaluando la experiencia como modelo extrapolable a otras zonas de la ciudad. A partir de ahí, a los servicios del CEDIS se suman otros programas, como el de Estudiantes Solidarios, con más de 900 personas, o los dirigidos a intervención familiar, apoyo escolar y tiempo libre.

Así se ha configurado un modelo de programas y actividades por el que ya han pasado 1.172 personas, de las que más de 230 han recibido formación de informática e integración digital, gracias a estudiantes universitarios voluntarios, alojados también en las viviendas de la zona; y otras 77 personas han recibido clases de español, en buena parte dirigidas a mujeres magrebíes para favorecer su integración y autonomía personal.

Además, las trabajadoras sociales de Zaragoza Vivienda han acompañado a 99 personas en la búsqueda activa de empleo; 63 adultos han recibido clases de alfabetización; y más de 700 jóvenes y niños han obtenido apoyo escolar gracias a la Cooperativa de Iniciativa Social Kairós y al programa de Caixa Proinfancia de Fundación la Caixa.

Estos datos se mantienen en la actualidad y se refuerzan con las atenciones personalizadas de las trabajadoras sociales de Zaragoza Vivienda, que en los dos últimos años han atendido unas 2.150 consultas.