El Centro de Historias de Zaragoza se cita con el cómic y la cultura pop con 70 obras de iconos como Bansky

Exposición "Comic in Contemporary Art. Iconos, mito y narrativa" que reúne 70 obras de iconos como Bansky, Warhol, Lichtenstein, Murakami o Yoshitomo Nara en el Centro de Historias de Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Historias de Zaragoza se convierte en escenario privilegiado de una cita excepcional con el arte contemporáneo y la cultura pop a través de la exposición "Comic in Contemporary Art. Iconos, mito y narrativa" que reúne 70 obras de iconos como Bansky, Warhol, Lichtenstein, Murakami o Yoshitomo Nara.

Mas que una propuesta expositiva, se trata de una celebración del talento y la capacidad transformadora de algunos de los creadores más influyentes del panorama internacional, cuyas obras confluyen en Zaragoza en un encuentro de enorme valor cultural.

Comisariada por Antonella Montinaro y producida por el Ayuntamiento de Zaragoza y GACMA, la muestra reúne 70 obras de 32 artistas de referencia mundial y se podrá visitar hasta el 23 de agosto.

Este conjunto no solo destaca por su magnitud, sino por la relevancia de sus autores, cuyas trayectorias han contribuido decisivamente a redefinir los lenguajes del arte contemporáneo desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy.

La exposición sitúa el cómic y la animación como auténticos motores de pensamiento visual. Los artistas presentes, figuras clave en la evolución del arte reciente, han capitaneado estos códigos para expandirlos, tensionarlos y convertirlos en herramientas críticas capaces de dialogar con la complejidad del mundo actual.

La fuerza de sus obras reside precisamente en esa capacidad para transformar lo popular en reflexión profunda, elevando lo cotidiano a categoría artística.

LOS ARTISTAS

El recorrido comienza con la consolidación de los grandes mitos visuales del siglo XX, reinterpretados por creadores que han sabido dotarlos de nuevas capas de significado.

En este contexto, nombres imprescindibles como Andy Warhol o Roy Lichtenstein emergen como pioneros que abrieron el camino, desafiando los límites entre cultura de masas y alta cultura. Su legado no solo está presente, sino que actúa como cimiento sobre el que se construyen nuevas miradas.

A partir de ahí, la exposición ensalza a generaciones de artistas que han llevado el lenguaje del cómic hacia territorios cada vez más complejos, desde la crítica política de la figuración narrativa europea hasta las exploraciones más sofisticadas de la escena contemporánea global.

En todos ellos late una misma idea: el cómic como herramienta poderosa para cuestionar, reinterpretar y reimaginar la realidad. Especial protagonismo adquieren creadores contemporáneos de gran proyección internacional como KAWS, Takashi Murakami o Yoshitomo Nara, cuyas obras han trascendido el ámbito artístico para convertirse en auténticos fenómenos culturales.

Su presencia en Zaragoza subraya el carácter excepcional de la muestra, que reúne en un mismo espacio a algunos de los nombres más influyentes del arte global actual.

JAPÓN

La inclusión del neopop japonés refuerza esta dimensión internacional, destacando cómo el manga y el anime han sido elevados por estos artistas a un lenguaje sofisticado, capaz de abordar cuestiones profundas sin renunciar a su potencia visual.

Aquí, el talento individual se convierte en puente entre culturas, consolidando el cómic como un idioma universal del arte contemporáneo.

Asimismo, la exposición establece conexiones con otros ámbitos creativos, como la música pop, evidenciando la versatilidad de estos artistas para moverse entre disciplinas y generar imaginarios compartidos que trascienden formatos y públicos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece esta reunión de obras de un calibre que suponen una oportunidad única para el público, que puede atestiguar un diálogo artístico de alcance internacional.

OTRAS FIGURAS DESTACADAS

La exposición reúne a figuras clave que han expandido los límites del cómic hacia el arte contemporáneo, integrándolo en diálogos con el pop art, el arte urbano y la crítica social. Autores como Valerio Adami, Eduardo Arroyo o Erró aportan una mirada pictórica donde la narrativa visual y la fragmentación del relato dialogan con la tradición del cómic.

A ellos se suman referentes internacionales como Claes Oldenburg, Eduardo Paolozzi o Hervé Télémaque, quienes incorporaron la iconografía popular y los códigos gráficos en el arte de vanguardia, consolidando el lenguaje del cómic como herramienta artística de pleno derecho.

En paralelo, el recorrido destaca el impacto del arte urbano y la cultura visual contemporánea, con figuras tan influyentes como Banksy, D'Face o Flying Fortress en colaboración con Pez. Junto a ellos, creadores como Keith Haring o Raymond Pettibon trasladaron el lenguaje del cómic a espacios públicos y contextos contraculturales, convirtiéndolo en un vehículo de comunicación directa y de crítica política.

Esta línea se completa con artistas como Riiko Sakkinen, Rich Simmons o Coté Escrivá, que reinterpretan estos códigos desde una perspectiva actual, irónica y globalizada. Por último, la muestra subraya la conexión entre cómic, diseño y cultura de masas a través de nombres como Jamie Hewlett, Todd McFarlane o Julian Opie, cuya obra ha trascendido el formato editorial para influir en la música, la animación o la identidad visual contemporánea.

Junto a ellos, artistas como Damien Hirst, Ai Weiwei o Ricardo Cavolo amplían el discurso hacia cuestiones sociales, políticas y simbólicas, mientras que figuras como Fernando Bellver, Pepe Rodríguez, Judas Arrieta o Mahomi Kunikata evidencian la vitalidad y diversidad del panorama actual, donde el cómic sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y experimentación artística.