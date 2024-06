El Centro de Salud de Valdespartera, entre los mejores del país según el Consejo General de Enfermería

ZARAGOZA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud de Valdespartera, en Zaragoza, es uno de los centros de Atención Primaria con mejor reputación de todo el país, según la valoración realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, que este martes ha hecho entrega de sus Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2023, con los que, además, ha reconocido las mejores direcciones de Enfermería de los hospitales, los centros sociosanitarios y también a las empresas fabricantes de productos de indicación y uso enfermero.

De esta manera, el centro de salud del barrio zaragozano de Valdespartera, inaugurado en julio de 2010, ha quedado quinto en la clasificación de los mejores centros de Atención Primaria de todo el país, solo por detrás de El Greco (Madrid), A Estrada (Pontevedra), Olaguibel (Vitoria) y Arganda del Rey (Madrid.

Inmaculada Garcia Ferradal, directora de Enfermería de la Dirección Asistencial Sur de Madrid, en representación de El Greco de Getafe y de todos los centros de primaria premiados, ha destacado el trabajo realizado por todas las enfermeras de Atención Primaria para toda la comunidad: "Un trabajo realizado con liderazgo, en el que apostamos no sólo por atender la cronicidad, sino también los procesos agudos; también por el trabajo, por la prevención y la promoción de la salud en la comunidad y, cómo no, en el domicilio del paciente, donde destaca no sólo nuestro trabajo en el día a día, en el ámbito asistencial, sino también en formación e investigación".

El listado del Monitor de Reputación Enfermera (MRE), que alcanza su novena edición, ha contado con la participación de 2.304 profesionales de la enfermería, de 320 gestores de enfermeros y de 223 gerentes y directivos de hospitales.

Como ha recordado el presidente del Consejo General de Enfermería de España (CGE), Florentino Pérez Raya, estas distinciones "se basan en la opinión de miles de enfermeras y enfermeros que, como profundos conocedores del sistema sanitario, valoran desde dentro quiénes lo hacen mejor. Sólo así, evaluando con criterios objetivos, la sanidad puede avanzar", ha recordado.

De hecho, José María Sansegundo, director del Monitor de Reputación Enfermera, ha hecho hincapié en lo especial de estos reconocimientos "porque representan el reconocimiento de los compañeros de profesión y eso seguramente es el mayor reconocimiento que se puede obtener". Además, ha hecho mención a la incorporación de la opinión de expertos al conjunto de evaluaciones, "lo que da un sentido integral a la reputación: la excelencia en la gestión y reconocimiento profesional".