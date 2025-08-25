Los centros de datos de Amazon tienen ya el camino despejado para su ampliación en Aragón

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, este lunes durante su comparecencia a nte los medios de comunicación para valorar la aprobación del PIGA de AWS. - FABIÁN SIMÓN

Octavio López considera que la aprobación del PIGA "demuestra que la apuesta por las grandes inversiones rueda en la buena dirección"

ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto expansión de la Región Amazon Web Services (AWS) en Aragón, que para la próxima década anuncia una inversión de 15.700 millones de euros y la creación de un millar de empleos directos, tiene el horizonte despejado tras la aprobación definitiva y de forma parcial del Plan de Interés General (PIGA) que este lunes publica el BOA, y que supone que puede iniciar los trabajos de movimientos de tierras en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca; El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, ambos en la provincia Zaragoza.

Se trata de un paso que para el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, "supone que la multinacional abre la senda de las grandes inversiones --más de 50.000 millones de euros-- y demuestra que la apuesta del Gobierno de Aragón empieza a rodar en la buena dirección".

No en vano, por detrás vienen otros 34 PIGAS pendientes de tramitación con más grandes inversiones cuya cifra global puede crecer significativamente en las próximas semanas, según ha avanzado el propio López.

De momento, este lunes el BOA también publica la aprobación inicial del proyecto Rodes de Blackstone en Calatorao (Zaragoza), con cerca de 4.000 millones de euros de inversión.

"Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque todos esos expedientes van a llevar una velocidad y un impulso como no se ha conocido nunca en nuestra Comunidad autónoma", ha avanzado Octavio López.

Para el consejero, que ha comparecido este lunes ante los medios junto a la directora general de Planificación Estratégica y Logística, Raquel Campos, frente al "cierto escepticismo lógico" de la ciudadanía, "esto confirma que lo que se anunció es una realidad, que nuestra apuesta de extender una alfombra roja a las inversiones es una realidad y que toda la maquinaria institucional del Ejecutivo está a disposición de la inversión, de la generación de empleo y de la transformación de nuestra comunidad autónoma con estas grandes inversiones que nos posicionan como un referente no solo europeo, sino mundial".

LOS CENTROS

De esta manera, el gigante tecnológico estadounidense Amazon ya puede iniciar de los trabajos de movimientos de tierras para acometer las ampliaciones proyectadas en los centros de datos ubicados en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca; El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, estos dos últimos en Zaragoza.

En el caso del centro de datos del barrio rural de La Cartuja (Zaragoza), su futuro está pendiente del plan de reparcelación, cuya presentación corresponde a la empresa mientras que de la tramitación se ocupa el Ejecutivo autonómico conforme al planeamiento previamente aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Vamos a estar muy encima de que sea en el menor plazo de tiempo posible, para poder integrar también ese centro de datos al conjunto de la operación de Amazon, que son cinco centros en cuatro ubicaciones distintas", ha comentado López con el fin de que el centro de La Cartuja "se pueda incorporar aunque vaya un poquito más lento".

En ese sentido, el consejero ha comentado que "podía haberse esperado todo el proyecto al expediente de La Cartuja, pero la propia empresa ha entendido que era mucho más razonable salir por delante con cuatro de cinco ubicaciones".

El PIGA, tramitado en 15 meses desde la declaración de interés, y gestionado en ocho meses, ha cumplido con las autorizaciones administrativas pertinentes y ha respondido una a una a las cerca de 30 alegaciones en un proceso en el que han intervenido el INAGA, la dirección general de Carreteras y la CHE, entre otros organismos y ha conllevado únicamente "algunos ajustes" que no han supuesto una "modificación sustancial" de la aprobación inicial, según ha declarado la directora general, Raquel Campos, quien ha precisado que la evaluación ambiental es la estratégica como corresponde a un PIGA, mientras las integradas de los centros de datos están en tramitación con el INAGA.

Con este planteamiento la compañía aportará a los municipios y al Gobierno de Aragón el 10 por ciento de la cesión del aprovechamiento medio, lo que se cuantifica en algo más de 5 millones de euros, según ha recordado Octavio López.

Respecto a la garantía de conexión a la red eléctrica, el consejero ha reconocido que esa cuestión escapa al ámbito del PIGA y depende del Departamento de Energía y principalmente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque ha asegurado que le consta que "para las primeras fases, antes del escalamiento que tienen que hacer cada uno de los proyectos, disponen de energía suficiente para poder en marcha la actividad".

Sí ha destacado, no obstante, la celeridad con la que el proyecto Rodes de Blackstone ha superado la aprobación inicial: "Tiene mucho que ver con la energía porque la tienen garantizada para el primer y el segundo escalamiento, con lo cual, es evidente que las empresas van a ir ajustando sus desarrollos empresariales y el escalamiento de sus inversiones en función, básicamente, de la asignación energética".

En cambio, ha restado importancia al ritmo con el que avanza el proyecto de Microsot, en proceso de redacción, del que ha destacado sus "pasos muy firmes también en una muy buena dirección".

Respecto a las reticencias de diferentes grupos ecologistas y vecinos sobre las necesidades de agua de esos centros de datos, el responsable del Fomento del Ejecutivo ha considerado que las empresas que han anunciado grandes inversiones en la comunidad autónoma "no van a ir en contra de criterios de sostenimiento medioambiental, ni van a ir en contra de una utilización desmesurada y masiva del agua. Creo que va a haber un uso muy racional y que las empresas están haciendo un hincapié en tratar de la mejor manera posible ese asunto", ha zanjado.