CEOE Aragón prevé un "aterrizaje suave" de la economía aragonesa en 2025 y llama a aprovechar las grandes inversiones

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

CEOE Aragón estima que la economía aragonesa experimentará en 2025 un "aterrizaje suave" con un crecimiento del 2,4% del PIB, una décima por encima de la media nacional, en un escenario de incertidumbre por los constantes cambios regulatorios en el que llama a aprovechar las grandes inversiones anunciadas en la comunidad autónoma y a resolver el problema de la escasez de mano de obra que, según advierte, ya afecta a todos los sectores.

La previsión cautelosa se sostiene en la "desaceleración" del último trimestre de 2024 principalmente por la caída de las exportaciones y calca las reservas mostradas hace un año para un ejercicio que, finalmente y en términos macro, "ha ido mejor de lo esperado", con continuas revisiones al alza, según ha reconocido el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, quien ha destacado por encima de todo la "grandísima noticia" que considera la confirmación de la futura llegada de la fábrica de baterías, con ese conjunto de inversiones anunciadas y "nunca vistas".

Una oportunidad que Marzo considera que "hay que aprovechar": "Nos tenemos que preparar en términos de capital, de formación de personal de eficiencia de la Administración y de una buena política energética para ser capaces de rentabilizar o multiplicar todas estas inversiones de los próximos años", ha subrayado.

A esa tarea también ha incluido al sector empresarial, cuya inversión en Aragón no crece y todavía no ha recuperado los niveles de 2019 a causa, según ha expuesto el presidente de CEOE Aragón, a que las empresas "están intentando amortizar sus deudas y ven ciertas inseguridades y perspectivas no demasiado halagüeñas", aunque esa referencia podría alcanzarse en 2025 gracias a la inversión en digitalización, automatización, maquinaria y bienes de equipo, según ha matizado Félix Longás.

El desempeño de la economía aragonesa en 2024 ha venido marcado, según ha expuesto Longás, por el "considerable aumento de la renta" del sector primario, amenazado ahora por el acuerdo comercial de la UE y Mercosur, la evolución "menos favorable" del sector de la automoción, expuesto a un "periodo valle" por su conversión al modelo eléctrico, el aumento de las licitaciones en la construcción, el crecimiento del comercio, sostenido por el consumo de los hogares y la desaceleración de la inflación y la llegada de más turistas, sobre todo extranjeros.

Las previsiones moderadamente optimistas de los analistas de CEOE Aragón para la región en 2025 se sostienen en fortalezas como el papel que juegan los sectores industrial y energético, además del impulso de la construcción, la mejora que se espera en el sector exterior pese a la debilidad de países vitales para Aragón como Alemania y Francia, el aumento del consumo y la inversión, el "efecto arrastre" de las grandes inversiones anunciadas y la mayor estabilidad institucional y social comparada con la que se vive en España.

Entre los retos, CEOE insta a mejorar la empleabilidad del mercado laboral, cuyas necesidades en todos los sectores, estima en 16.000 vacantes que ahora mismo no se cubren, "lo está ralentizando algunas inversiones", según ha advertido Marzo.

Para esa tarea, el presidente de CEOE Aragón ve necesario "un esfuerzo de muchas instituciones" para impulsar "un plan conjunto" que englobe materias como la formación, la llegada de mano de obra, la vivienda, las medidas fiscales y la mayor eficiencia de las agencias públicas de colocación.

En ese sentido, ha explicado que CEOE Aragón ha apreciado una "especial sensibilidad" en el Gobierno de Aragón y mantiene contactos con la Dirección General de Trabajo para adoptar medidas dentro de las competencias de la Comunidad autónoma.

MARZO CRITICA LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Donde CEOE Aragón no ve sintonía es en decisiones como el reciente acuerdo del Ministerio de Trabajo y sindicatos para la reducción de la jornada laboral, "una de las peores noticias" para el presidente Marzo, que espera "no llegue a aplicarse".

Marzo ha criticado el "desequilibrio de fuerzas total" en esta negociación, cuyo resultado, ha lamentado, "ya estaba decidido de antemano".

En ese sentido, el presidente de CEOE Aragón ha reclamado que se cumplan los convenios firmados, que se establezcan medidas de flexibilización para la mejora de la productividad y la revisión de las horas extraordinarias y se cree un periodo transitorio según las necesidades de cada sector "porque hay sectores que tienen que reducir su jornada media hora y otros tendrán que reducirla 11 días, lo que de la noche a la mañana resulta inviable y va a hacer un daño terrorífico a muchísimas empresas".

TIRÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Por su parte, el vicepresidente de CEOE Aragón y presidente del Clúster de la Automoción, Benito Tesier, ha dado un "aprobado alto" al comportamiento de la economía aragonesa por "el esfuerzo" de las empresas aragonesas en un año "apasionante" por la "sucesión vertiginosa de acontecimientos en el que ha destacado la importancia de la especialización de la industria manufacturera, "cabeza tractora" de la riqueza de la región que representa el 20% del PIB de la Comunidad autónoma frente al 12-13% de la media nacional.

En ese desempeño, Tesier ha destacado el crecimiento del índice de producción industrial en Aragón (1,6%) frente al -1,4% en España tras superar los "cuellos de botella" de los mercados internacionales y los "elevados costos energéticos".

También ha resaltado la "elevada orientación exportadora" de Aragón, en un campo en el que la automoción sigue siendo clave (33,6% del volumen global). Y ello pese a la merma que está ocasionando el descenso de la producción de la planta de Stellantis con su reconversión al mercado del coche eléctrico. Una circunstancia ante la que Tesier ha recordado el "efecto cíclico" del sector según la entrada y salida de modelos del mercado y ha destacado la "diversificación" de la industria auxiliar para no depender en su totalidad de cómo respire Stellantis.

PERSPECTIVAS DE HUESCA Y TERUEL

Sobre la situación de la provincia de Huesca, el vicepresidente de CEOE Aragón, José Fernando Luna, ha llamado la atención sobre "dos nubarrones" que se ciernen sobre la economía del Alto Aragón, que identifica con "el desaprovechamiento de todo el agua que caiga de aquí a mayo porque irá al mar a causa de no contar con más obras hidráulicas de almacenamiento, lo que impide contar con el agua que necesitan empresas que podrían implantarse en Huesca" y el acuerdo comercial de la UE con Mercosur y la "competencia desleal" que prevé ataque al modelo agrícola de la provincia.

Luna, presidente también de Asaja Huesca, ha criticado la "burocracia excesiva, la normativa abrumadora, la legislación laboral en contra de la empresa y una legislación medioambiental mucho más social que económica" como factores que "dificultan" el desarrollo de las empresas oscenses. "En lugar de estar ellas en el centro de la economía parece que estamos en la diana en la que hay que disparar", se ha quejado.

Por su parte, Juan Ciércoles (CEOE Teruel) ha resaltado la apuesta de la provincia por el fomento del turismo, que este año ha presentado "datos de récord" y las posibilidades que abren el desarrollo de los diferentes proyectos ligados a las energías renovables --Nudo Mudéjar, Proyecto Catalina, Clúster del Maestrazgo, entre otros-- y al continuo desarrollo del Aeropuerto de Teruel.

"Cuando vendemos Teruel tenemos que venderlo en positivo, tenemos que vender las bondades y que vivir en Teruel es un lujo y los que estamos en Teruel lo tenemos que transmitir así y los que no están en Teruel, que no lo transmitan de otra manera porque los que estamos allí vivimos muy bien y queremos que nos acompañen todavía trabajadores y empresarios porque Teruel tiene mucho futuro", ha remarcado.