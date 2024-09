CEOE y Cepyme piden consenso y diálogo social para acordar la reducción de la jornada y los sindicatos son "pesimistas"

ZARAGOZA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEOE y Cepyme apelan al consenso y al diálogo social en la negociación de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, mientras los sindicatos, CCOO y UGT, son "pesimistas" con respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo y reclaman al Gobierno de España que legisle si no hay consenso.

El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo; el secretario general de Cepyme Aragón, Carmelo Pérez; y los secretarios generales autonómicos de CCOO y UGT, Manuel Pina y José Juan Arcéiz, respectivamente, han participado este viernes en una mesa redonda en Zaragoza dedicada a analizar la reducción de jornada laboral y su impacto, a la que también han asistido expertos en Relaciones Laborales.

Miguel Marzo ha defendido la negociación de la reducción de la jornada laboral en el marco del diálogo social, rechazando la imposición de una reforma unilateral porque se convertiría en "un atropello a la productividad y las pequeñas y medianas empresas", que son la mayoría en España.

El presidente de CEOE Aragón ha asegurado que desde la patronal "nunca hemos dejado de dialogar" ni "nos hemos levantado de ninguna mesa", pero "no está habiendo un diálogo limpio y con la actitud del Gobierno --central-- se está rompiendo el equilibrio --de la negociación--", a lo que ha sumado la "amenaza" de la unilateralidad para sacar adelante la legislación en caso de que no haya acuerdo.

CEOE apuesta por analizar la implementación de la reducción de la jornada laboral "sector por sector", ha dicho Marzo, y ha advertido que la aprobación de una ley que emana de la unilateralidad "va en contra de todos los convenios firmados hasta la fecha y lo primero que tenemos que hacer es respetar, si no entramos en una inseguridad jurídica que las empresas no pueden soportar".

"Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero que no vayan en contra del futuro de las empresas", ha afirmado Marzo, "y también lo dicen los sindicatos: no se puede dejar atrás a las pequeñas empresas". Ha citado algunas de las propuestas que la patronal ha puesto sobre la mesa de negociación, como la ampliación de las horas extra, flexibilización de la jornada y diálogo sobre los permisos, pero sobre todo, la necesidad de abordar esta medida sector a sector.

LA PRODUCTIVIDAD EN CUESTIÓN

Asimismo, Miguel Marzo ha hecho referencia a la productividad y ha cuestionado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cuando sostiene que con la reducción de la jornada laboral "la gente va a ser más feliz y va a aumentar la productividad". "Que me explique --ha pedido Marzo-- cómo va a crecer la productividad si en una tienda una persona trabaja 40 horas y pasa a trabajar 38 ó 37 horas y media".

Marzo ha recordado que cada año se firman convenios que recogen reducciones en la jornada laboral, pero ha puesto el foco en la productividad, que en España ha caído un 7 por ciento en los últimos 20 años, frente a una Alemania que ha ganado el 8,5 por ciento y Estado Unidos, un 15,7 por ciento. "Nos la estamos jugando. Las empresas españolas cada día son menos competitivas", ha alertado, para añadir que "sin competitividad no hay futuro".

"No estamos cerrados a reducir la jornada, sino que estamos cerrados al café para todos y por decreto. Queremos reducir la jornada de forma racional, con un periodo transitorio de adaptación para las empresas", ha anotado Marzo.

DISFUNCIÓN EN LAS PYMES

Desde Cepyme han criticado la "falta de respeto absoluta" a la negociación colectiva y al diálogo social por "intentar imponer algo que afecta a la negociación colectiva" y es un "error" que provocará una disfunción importante en las empresas, especialmente en las pymes.

Pérez ha tildado de "error" tratar de regular políticamente la reducción de la jornada laboral y ha diferenciado entre las empresas de agroalimentación o sector servicios y las tecnológicas, así como entre una radicada en Teruel o en Madrid.

"La legislación es de carácter generalista y el café para todos está demostrado que no funciona", ha expuesto para rebatir el argumento de recoger la reducción de la jornada laboral en la legislación, dado que la mayoría de las empresas en España trabajan de media 38 o 38,5 horas.

Ha sugerido que los incrementos de coste que supone la reducción de la jornada se complementen con medidas de flexibilización que permitan a la empresa ser más competitiva remitiéndose a "lo que recoge su convenio". Ha cifrado en 5.423 las empresas que ha perdido Aragón en el último año y "o damos facilidades, hacemos que las cosas funcionen y podamos ser competitivos, o las pymes van a tener un serio problema de supervivencia".

"Si no somos productivos ni competitivos en un mercado global vamos a seguir sufriendo y teniendo problemas de supervivencia de empresas", ha declarado.

"MADUREZ Y SENSATEZ" EN ARAGÓN

El secretario general de UGT Aragón ha subrayado la "madurez y la sensatez" que tiene el diálogo social en Aragón al convocar la jornada con representantes de los cuatro agentes sociales un día después de la movilización frente a la sede de CEOE, convocada por los sindicatos, para exigir a la patronal que negocie la reducción de la jornada laboral.

Pese a ello, ha reconocido que las organizaciones sindicales son "pesimistas" con respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo y ha insistido en que "llegará un momento en que el Gobierno tendrá que legislar, no va a quedar otro remedio".

Arcéiz ha asegurado que los sindicatos ven "argumentos más que suficientes para decir que toca ahora reducir la jornada laboral, porque llevamos 41 años sin hacerlo técnicamente en el Estatuto de los Trabajadores y hay que adaptarlo a la realidad de las empresas por ley", ya que, en la actualidad, más del 95 por ciento de las empresas y los trabajadores tiene una jornada media de 38 horas.

"Ojalá fuese la mesa de negociación, no somos optimistas, pero si no es así, tendrá que ser por la vía legislativa", ha aseverado. No obstante, quedará en manos del Congreso apoyar la norma. En este sentido, Arcéiz ha adelantado que los sindicatos se reunirán con los partidos políticos para explicar los motivos por los cuales "toca" reducir la jornada, aunque "ha habido contactos con ellos por parte de la patronal para pedirles justamente lo contrario".

Si no hay acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y se impulsa la medida por ley "será malo para todos", ha opinado el dirigente de UGT, que ha señalado que hay una cuestión que genera consenso entre patronal y sindicatos: la reducción de jornada tendrá que ser un cómputo anual.

José Juan Arcéiz ha comentado que por parte de los sindicatos todavía no se han planteado propuestas, "sino que se ha escuchado y hemos dicho que si hay una propuesta que hace el Gobierno y sirve para que la patronal acepte el acuerdo, nosotros seguramente no vamos a estar en contra, pero tiene que haber propuestas y no ha habido", más allá de las procedentes del Ejecutivo central.

CALIDAD DE VIDA Y EN EL MERCADO LABORAL

El secretario general del CCOO Aragón ha expuesto que la reducción de la jornada laboral es una medida que permite ganar calidad de vida y en el mercado de trabajo, mejorar las condiciones y, por ende, el modelo productivo.

Si se compara la jornada laboral de algunos países con sus datos de PIB y productividad, "todo acaba encajando", ha apuntado Pina. "¿Queremos apostar por empresas de mayor valor añadido o por sectores de peores calidades y de empleo a veces muy intensivo, pero de mucha peor calidad?", ha preguntado.

Ha considerado que el debate está "desenfocado" y es "más profundo" que un sector u otro. "Estamos ante una oportunidad histórica con los fondos europeos que nos permiten hacerlo. Los miles de millones que están llegando permiten hacer ese cambio de modelo, ganando productividad a base de inversión tecnológica, y calidad en el empleo".