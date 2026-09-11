CHA avisa de que el empleo directo de los centros de datos, una vez construidos, es "extremadamente reducido"

Hemiciclo de las Cortes de Aragón durante la sesión plenaria. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Chunta Aragonesista Miguel Jaime ha advertido este viernes, durante la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, que el empleo directo que crean los centros de datos, una vez construidos, "es extremadamente reducido y altamente especializado". Ha formulado una pregunta a la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno regional, Eva Valle.

En su intervención, Miguel Jaime ha aludido a "la oleada de anuncios de miles de millones de inversión en centros de datos", haciendo notar que "la inversión no siempre es sinónimo de desarrollo".

Ha expresado su preocupación por el modelo económico del Gobierno de Aragón, debido a que la construcción de centros de datos requiere una gran cantidad de suelo, un consumo de agua "importante" y "un peaje energético inasumible".

"¿Para que Aragón no vuelva a ser un mero territorio de sacrificio colonial, cómo piensa garantizar que el gran volumen de inversión en centros de datos se traduzca en empleo estable y de calidad, con un retorno económico y social proporcional para Aragón?", ha preguntado a Valle.

El parlamentario de CHA ha considerado que el Gobierno de Aragón debe "imponer condiciones estrictas" a los promotores de los centros de datos y ha emplazado a la consejera a firmar convenios con la universidad y los centros de Formación Profesional para que los técnicos, proveedores y pymes aragonesas se vean beneficiados.

También ha dicho que "Aragón ya ha vivido la servidumbre de los embalses durante el siglo XX" y CHA no va a permitir "que las multinacionales se lleven los datos y los beneficios fiscales más allá de nuestras fronteras", por lo que ha reclamado a Valle "más dureza en las negociaciones y menos alfombras verdes o azules".

"UNA PROSPERIDAD DURADERA"

Al respecto, la titular de Economía se ha remitido al informe publicado en 2025 por la Fundación Basilio Paraíso para afirmar que los centros de datos proyectados generarán un impacto en la economía aragonesa de entre 7.900 y 10.900 millones de euros y que, una vez construidos, se crearán entre 3.150 y 4.500 puestos de trabajo cualificados y sostenidos en el tiempo, a lo que se sumará un impacto fiscal "muy favorable" y un avance en la digitalización de la economía y en la atracción de talento.

Eva Valle ha aclarado que "el Gobierno de Aragón no mide el éxito por los millones de inversión comprometidos, sino por que se traduzcan en una prosperidad duradera para los aragoneses".

Entre las líneas de trabajo, ha mencionado la atracción de nuevas inversiones tecnológicas al territorio, la generación de talento con la Universidad de Zaragoza, los centros de FP y tecnológicos, apuntando que ya hay en marcha 21 nuevas titulaciones de Formación Profesional, la mitad tecnológicas y nuevas microcredenciales en Unizar.

Igualmente, se impulsará la colaboración de los centros de datos con las empresas aragonesas y se elaborará un plan de digitalización de las pymes locales.