CHA exige a Azcón un rechazo "firme y sin ambigüedades" al proyecto de almacenamiento de CO2 en el Maestrazgo

TERUEL 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, Javier Carbó, ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, un rechazo "firme y sin ambigüedades" al proyecto de almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) en el Maestrazgo.

CHA ha reiterado su oposición frontal al proyecto de macroalmacén de CO2 en el Maestrazgo, que contempla inyectar millones de toneladas de este gas en el subsuelo de municipios como Villarluengo, Tronchón, Mirambel, Cantavieja o Cañada de Benatanduz.

"Azcón no puede escudarse en trámites administrativos para eludir un pronunciamiento político contundente. La gente del Maestrazgo necesita escuchar con rotundidad que este proyecto es incompatible con el futuro de la comarca y con un modelo de desarrollo sostenible", ha subrayado Carbó

"No vamos a permitir que el Maestrazgo se convierta en un laboratorio de riesgos al servicio de las empresas energéticas. Este proyecto es una huida hacia adelante que prolonga el uso de combustibles fósiles y expone a nuestra tierra a peligros de fugas, movimientos sísmicos o contaminación de acuíferos", ha subrayado el secretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses.

En este contexto, Carbó ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que abandone las medias tintas y adopte una posición clara de rechazo.

Como alternativa, CHA plantea abrir un proceso participativo para impulsar la creación de un Parque Natural en las sierras orientales de Teruel, una figura de protección inexistente en la provincia y que permitiría atraer fondos, fomentar el ecoturismo, preservar los valores ambientales y generar oportunidades ligadas a la gestión forestal y la conservación del paisaje.

"Frente a macroproyectos que hipotecan el territorio, defendemos un futuro basado en el respeto a nuestro patrimonio natural y en un desarrollo verdaderamente sostenible", ha concluido Carbó.