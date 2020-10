CHA muestra su preocupación ante la situación del servicio de ferrocarril en Binéfar.

BINÉFAR (HUESCA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, acompañado por el Secretario Territorial, José Ramón Ceresuela, y el presidente de CHA-La Litera, Fernando Marqués, junto a militantes de CHA-Binéfar, han visitado la estación de tren de Binéfar, para poner de manifiesto la necesidad urgente de que Adif y Renfe se comprometan con la calidad del servicio de ferrocarril convencional.

Según ha informado CHA en una nota de prensa, la estación de ferrocarril de esta localidad oscense "no es que no cuente en estos momentos con servicio de venta de billetes en ventanilla, es que ni siquiera se pueden adquirir en una máquina expendedora, con lo que muchos de los viajeros no existen para las estadísticas de Renfe porque realizan el viaje sin billete".

Dicha estación se encuentra cerrada, en un estado "deplorable", sin servicios abiertos ni sala de espera, con lo que los viajeros no se pueden refugiar dentro cuando hay inclemencias meteorológicas.

RECRECER EL ANDÉN

CHA ha considerado que también es necesario recrecer el andén de esta estación de ferrocarril con el fin de facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad motora o con restricciones de movilidad, "los cuales no pueden acceder a los trenes y tienen que optar por dirigirse a la estación de Monzón que si cuenta con andén recrecido", ha añadido.

En palabras de Palacín, "Binéfar es una localidad dinámica, en crecimiento y necesita unos buenos servicios públicos en general, y un servicio ferroviario de calidad es fundamental, la situación que hemos visto y que nos han contado los vecinos y vecinas de la localidad es lamentable", ha explicado.

"Desde CHA reivindicamos una vez más el ferrocarril convencional como medio de transporte vertebrador, sostenible y responsable con el medio ambiente y que posibilita mantener el distanciamiento social, por lo que pedimos al Gobierno de España, más compromiso con este medio de transporte de viajeros y mercancías", ha concluido Palacín.