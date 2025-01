CHA pedirá comparecer a todo el Gobierno de Aragón para que explique las consecuencias de la prórroga presupuestaria

HUESCA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista solicitará la comparecencia en las Cortes de Aragón de todos los integrantes del Gobierno autonómico para que ofrezcan explicaciones sobre las consecuencias que para la Comunidad tiene la actual situación de prórroga presupuestaria.

Así lo ha avanzado este sábado en Huesca el presidente de CHA, Joaquín Palacín, en la reunión de la comisión de Coordinación de CHA-Alto Aragón, que ha presidido junto a la también responsable Verónica Villagrasa, y en la que han tomado parte cargos institucionales y orgánicos de todas las comarcas.

Un encuentro en el que ha expresado la honda preocupación ante las consecuencias que supone que el Gobierno de Aragón no cuente con presupuestos para este año y tenga que prorrogar los del pasado.

En ese sentido, Palacín ha puesto como ejemplo la promesa del presidente Azcón en el Debate sobre el estado de la Comunidad por la que anunció que incrementaría en dos millones la financiación de las comarcas para luchar contra la despoblación. "Éste, como otros compromisos, quedan en papel mojado si las Cortes de Aragón no aprueban presupuestos para 2025", ha lamentado.

El presidente de los aragonesistas ha advertido que "Aragón no puede permitirse no tener presupuesto": "Nos encontramos ante un gobierno inestable, que no es capaz de conseguir apoyos parlamentarios para sacar adelante el instrumento fundamental para trabajar durante el año, algo inaudito y extraordinario en la etapa democrática aragonesa, que el Gobierno de Aragón tenga el segundo año de mandato que prorrogar presupuestos, lo que muestra una falta de estabilidad y una debilidad muy preocupantes de quienes no cuentan con los apoyos parlamentarios imprescindibles", ha expresado.

Una "incertidumbre" que ha achacado a que el presidente Jorge Azcón "no tiene la valentía" de hacer llegar a las Cortes de Aragón un proyecto de presupuestos, "que dote de los auxiliares necesarios a nuestras aulas, de los profesionales de medicina a nuestros centros de salud y nuestros hospitales y que impulse los equipamientos necesarios para prestar servicios de calidad", ha insistido Palacín.

"Para tener unos buenos servicios públicos, en sanidad, educación, o servicios sociales, para trabajar con eficacia por Aragón y sus gentes, ha insistido el parlamentario de CHA, es necesario contar con unos presupuestos aprobados para que no se vea limitada la capacidad de respuesta ante las necesidades existentes, pero desgraciadamente el presidente Azcón pone por delante las estrategias del Partido Popular que el bienestar de las aragonesas y los aragoneses, al igual que hace VOX, y frente a ello lo que necesitamos es un gobierno cuya prioridad sean las aragonesas y los aragoneses no los dictados de Madrid".