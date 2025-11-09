CHA pide en las Cortes que el Gobierno de Aragón destine un millón de euros a ampliar la residencia de Sariñena (Huesca)

Archivo - CHA lamenta que el "machaque" a los pueblos ya no es solo despoblación, "ahora es incomunicación" - CHA-MONEGROS - Archivo

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) - Chunta Aragonesista (CHA) llevará este martes 11 de noviembre a la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón una iniciativa para reclamar al Gobierno de Aragón la inclusión, en los próximos Presupuestos, de una partida nominativa de un millón de euros destinada a completar y poner en funcionamiento la ampliación de la Residencia de Mayores de Sariñena.

La propuesta busca dar una solución definitiva a un problema que se arrastra desde hace casi 20 años y que impide la apertura del centro, a pesar de haberse invertido ya más de tres millones de euros entre fondos municipales y autonómicos.

El portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Sariñena, Mascún Ariste, destaca el "enorme esfuerzo económico" realizado durante años por el Ayuntamiento, "sosteniendo en solitario un servicio esencial para nuestras personas mayores". Por ello reclama que "es el momento de que el Gobierno de Aragón cumpla con su responsabilidad y garantice la puesta en marcha de la ampliación, que permitiría crear más empleo, mejorar la atención social en toda la comarca y acabar por fin, una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas".

Por su parte, la secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha explicado que esta proposición no de ley "responde a una necesidad objetiva y urgente": dotar al medio rural de servicios sociales dignos y accesibles. El caso de Sariñena es paradigmático del abandono institucional que sufren muchas localidades aragonesas que, pese a su compromiso con la cohesión territorial, no reciben el apoyo que les corresponde".

La Residencia de Mayores de Sariñena, inaugurada en 1984, ha sido durante décadas un referente comarcal en la atención a las personas mayores. Entre 2007 y 2010 se inició un proyecto de ampliación que quedó paralizado hasta 2022, cuando se retomaron las obras con una inversión superior al millón de euros, más de 600.000 procedentes del Gobierno de Aragón.

Sin embargo, el nuevo ala no ha podido ponerse en marcha por la falta de adecuación a la normativa vigente y donde la finalización del edificio conlleva un coste estimado de un millón de euros adicionales.

"No pedimos nada extraordinario, solo que se cumpla con el principio de igualdad de oportunidades y de cohesión territorial. No puede ser que un proyecto cofinanciado por el propio Gobierno de Aragón quede sin uso por falta de voluntad política", ha añadido Lasobras.