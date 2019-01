CHA presenta una moción en Zaragoza para que todos los grupos se comprometan a no pactar con partidos de ultraderecha

Publicado 16/01/2019 14:41:51 CET

ZARAGOZA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha presentado una moción para el próximo pleno municipal, que se celebrará el 1 de febrero, en la que propone que todos los grupos municipales rechacen "acuerdos futuros con partidos políticos de ultraderecha" que "niegan los derechos humanos y quiebran los principios constitucionales de convivencia".

En rueda de prensa, Asensio ha comentado que "el avance de la ultraderecha no es un fenómeno nuevo en Europa", donde existe una preocupación que está llevando a que "todas las fuerzas políticas, también las conservadoras, lleguen a acuerdos para aislar esos mensajes xenófobos".

Sin embargo, en España, "tanto el PP, como Ciudadanos no han tenido el mínimo rubor en echarse en brazos de la ultraderecha para gobernar en Andalucía", ha dicho el portavoz de CHA en referencia a Vox. Según ha opinado, esto supone "asumir y blanquear planteamientos como la negación de la memoria histórica, la banalizando la violencia machista o la LGTBlfobia".

Por estos motivos, CHA propone en una moción que el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su compromiso con los derechos de las mujeres y con la convivencia ciudadana "inclusiva, igualitaria, diversa y multicultural", así como con el "blindaje" de los derechos humanos y sociales "conquistados por la ciudadanía y recogidos en la legalidad vigente, tanto estatal, como autonómica".

Para eso, la moción plantea que todas las fuerzas políticas representadas el pleno rechacen "acuerdos futuros con partidos políticos de ultraderecha que niegan los derechos humanos y quiebran los principios constitucionales de convivencia".

AUTOGOBIERNO

El portavoz de CHA también se ha referido al rechazo a las autonomías y al autogobierno de Vox, cuando es una organización territorial contemplada en la Constitución española y en sendas leyes orgánicas, además de en los diferentes Estatutos de Autonomía.

Por eso, en su moción, CHA reclama un respaldo expreso al autogobierno de Aragón y el resto de Comunidades autónomas, y al ejercicio de la autonomía de sus entidades locales. Además, pide que se reconozca la riqueza histórica, política, cultural, social y patrimonial de los territorios y pueblos que conforman el Estado español.

Asensio ha considerado "legítimo" querer gobernar, "pero nunca a cualquier precio, y no de la mano de ideologías reaccionarias y contrarias a los derechos humanos y por eso hacemos este llamamiento a la responsabilidad para que no se repita el pacto de la vergüenza de Andalucía; no queremos que pase en Zaragoza y en Aragón".

El portavoz de CHA ha esgrimido que no se puede "romper la unidad" que está habiendo en muchos países europeos "para frenar a quienes quieren acabar con los principios democráticos" y ha asegurado que su grupo hará "todo lo posible" para que la ultraderecha "no sea decisiva" en el consistorio de la capital aragonesa.

Según ha detallado, si Vox obtiene representación en el Ayuntamiento de Zaragoza en las próximas elecciones municipales de mayo "nos encargaremos que no sea decisivo", algo que "no tiene por qué ser con un apoyo directo", sino que hay otras opciones "que también han existido en Andalucía y habría que preguntar por qué no se han barajado en ese parlamento".

CHARLA

Asensio también se ha referido a las críticas de PP y Cs por la cesión del centro cívico Río Ebro para celebrar una charla este sábado con las madres de los jóvenes de Alsasua (Navarra), condenados por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas al agredir a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en esa localidad.

El portavoz de CHA ha opinado que PP y Cs "tienen pocos motivos y poca argumentación para escandalizarse de una charla en un centro cívico cuando hace lo que hacen en el sur", ha comentado en referencia a Andalucía.