CHA propone al Gobierno de Aragón una regulación autonómica propia sobre el consumo de bebidas energizantes

ZARAGOZA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón ha presentado una Proposición No de Ley (PNL), para su debate y votación en el próximo pleno, en la que se reclama al Gobierno de la comunidad que apruebe una norma propia aragonesa sobre las denominadas bebidas energizantes.

La portavoz adjunta de CHA en el Parlamento autonómico y secretaria general de la formación, Isabel Lasobras, ha opinado que "existe un problema", especialmente entre las personas más jóvenes,

asociado al creciente consumo de este tipo de bebidas, "que entendemos deberían ser reguladas en Aragón para evitar perjuicios a la salud".

En esta línea, Lasobras ha recordad que entre los expertos en nutrición se pide una regulación completa que no se limite solo a la prohibición de la venta, sino que exista un control de la publicidad de este tipo de productos "para dejar de presionar a los menores para que consuman".

Así, la PNL presentada por CHA incluye la siguiente parte dispositiva: "Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a aprobar, a la mayor brevedad posible y contando con la participación y aportaciones de todos los sectores implicados, una legislación que regule el consumo de bebidas energéticas donde, entre otras cuestiones, se prohíba la venta a menores de 18 años por los riesgos de salud que conlleva, se limite la publicidad de este tipo de productos, dado que contienen ingredientes no saludables, y se adopten las medidas necesarias para que los deportistas y equipos de elite no presten su imagen para estos productos, ya que no mejoran el rendimiento deportivo".