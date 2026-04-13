CHA urge a Sanidad a convocar la Mesa Sectorial ante las demandas del personal sanitario

Archivo - Lasobras (CHA) exige al Salud que garantice el acceso a la terapia génica 'Vyjuvek' para la piel de mariposa - CHA - Archivo

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Aragón para conocer si tiene previsto convocar de manera urgente la Mesa Sectorial de Sanidad y abordar las reivindicaciones planteadas por el sector profesional del sistema sanitario público.

Las organizaciones sindicales del ámbito sanitario han solicitado la convocatoria urgente de este órgano de negociación, así como la celebración de una reunión con la gerencia del Servicio Aragonés de Salud con el objetivo de tratar las distintas demandas planteadas por los profesionales.

En este sentido, han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que las mejoras actualmente en negociación con el sindicato médico no se extiendan al conjunto de categorías profesionales, lo que podría generar un importante agravio comparativo dentro del sistema sanitario.

Lasobras ha indicado que "la negociación debe desarrollarse desde el diálogo y la equidad entre profesionales del sistema sanitario público".

Por ello, CHA ha presentado una pregunta parlamentaria para conocer si el Gobierno de Aragón prevé convocar de manera urgente la Mesa Sectorial de Sanidad, en qué plazo se produciría dicha convocatoria y si está prevista una reunión entre la gerencia del Servicio Aragonés de Salud y las organizaciones sindicales para abordar estas reivindicaciones.

Además, la diputada preguntará si el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón valora extender a todas las categorías profesionales, sanitarias y no sanitarias, las mejoras actualmente en negociación con el sindicato médico, en qué términos y con qué calendario.

CHA ha recordado que, además de estas demandas, también existen reivindicaciones del personal no sanitario que deben ser atendidas. "Es fundamental que el Gobierno de Aragón escuche a todos los colectivos del sistema sanitario público y dé respuesta a sus necesidades", ha concluido Lasobras.