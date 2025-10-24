Charlas, visitas y exposiciones acercan la figura del general Palafox en el 250 aniversario de su nacimiento

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 250 aniversario del nacimiento del general Palafox, uno de los personajes más decisivos de la Guerra de la Independencia y los Sitios de Zaragoza, se celebrará a partir de la próxima semana con visitas, charlas y exposiciones impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para rendirle homenaje y acercarlo al gran público al tiempo que se darán a conocer algunas de las facetas más desconocidas de su vida.

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández; el consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno; y el presidente de la Asociación Cultural Los Sitios, Gonzalo Aguado, han presentado la programación de la Semana del 250 aniversario del nacimiento de José de Palafox, quien también ha participado realizando una pequeña actuación para recordar la importancia de su figura en el contexto histórico de hace dos siglos y medio.

Sara Fernández ha comentado que desde el Ayuntamiento están muy implicados en recordar muchos momentos de la historia zaragozana, pero especialmente los Sitios porque "fue un pasaje vinculado especialmente al pueblo zaragozano, ese momento de la resistencia y de la lucha por lo que es nuestro y que tantas veces reivindicamos".

A lo largo de una semana y en distintas actividades se podrá conocer algo más del general Palafox "con sus luces y sus sombras, del momento histórico de los Sitios, pero también su persona" por ello ha invitado a descubrir los documentos que se guardan en el Archivo Municipal y que "va más allá de los Sitios de Zaragoza".

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha dicho que Zaragoza es pionera porque hace ya 100 años inventó el 'crowfunding' para adquirir el archivo del general Palafox que se vendía en Madrid y por suscripción popular fueron los zaragozanos quienes lo compraron. "Ese archivo habla del general Palafox, de antes de la guerra de la Independencia y después de la guerra, o sea que no solo es documentación que se ha podido descubrir relacionada con los Sitios, sino ese antes y ese después".

Carlos Gimeno ha calificado de "joya de la corona" el archivo de Palafox y ha invitado a todos los zaragozanos a descubrirlo porque a lo largo de cuatro años se ha hecho una importante labor de digitalización para que sea más accesible y se pueda consular.

El presidente de la Asociación Cultural Los Sitios, Gonzalo Aguado, también se ha declarado partidario de celebrar las efemérides y en este caso "no se ha dejado escapar" el 250 aniversario del general Palafox porque "nos va a enriquecer, nos va a servir para redescubrir a esta figura para profundizar en su conocimiento".

Tras contar la anécdota de una niña que asociaba el nombre de Palafox a los cines, ha señalado que este personaje "sí que está en nuestra sociedad, lo tenemos como cotidiano, pero merece la pena profundizar, conocerlo y ahora está ocasión con estos actos organizados para conocer a Palafox".

EL ACTO CENTRAL, CON SALVAS

El acto central se celebrará el próximo martes, 28 de octubre, a las 17.00 horas en la plaza José María Forqué, ante la estatua ecuestre del general. Participarán la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, acompañadas por diferentes autoridades militares, asociaciones vecinales y de algunos de los descendientes del propio José de Palafox.

Tendrá lugar la colocación de una corona de laurel en el monumento, amenizada por las jotas de la agrupación folclórica D'Aragón, para terminar con una salva de honor por parte de los representantes del grupo de recreación histórica Voluntarios de Aragón.

EL ARCHIVO

Las actividades se extienden desde este viernes, 24 de octubre, hasta el 1 de noviembre. Ya se puede visitar la exposición 'Palafox más allá de los Sitios' en el Archivo Municipal de Zaragoza. La muestra recoge documentos que no solo hablan del momento más conocido de su trayectoria, durante la invasión francesa, sino también de su vida privada y el camino que recorrió tras la Guerra de la Independencia.

Quienes visiten la segunda planta del Palacio de Montemuzo hasta el 31 de octubre descubrirán su niñez a través de sus dibujos infantiles o una poesía dedicada a su madre, el listado de lecturas que realizó durante su cautiverio en el castillo de Vincennes tras la capitulación de Zaragoza, el expediente del proceso criminal abierto contra él, acusado de conspiración en 1834, o las fotos del traslado de sus restos mortales desde Madrid a Zaragoza en 1958.

Además, la biblioteca pública municipal María Moliner, situada en un punto clave de Los Sitios como el antiguo Convento de San Agustín, ha seleccionado una muestra de libros sobre este pasaje de la historia de nuestra ciudad.

El Palacio de Montemuzo será también la sede del ciclo de charlas y conferencias que se enfocarán en diferentes aspectos de la figura de Palafox. Este sábado se grabará aquí el podcast 'Historia de Aragón', con un episodio especial en el que los historiadores Sergio Martínez y Daniel Aquillué mostrarán las luces y las sombras del defensor de Zaragoza. Será a partir de las 11.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El martes a las 19.30 horas, tras el homenaje a Palafox, las actividades proseguirán en el Palacio de Montemuzo, que acogerá la mesa redonda 'Palafox: el hombre, el mito y la leyenda', en la que participarán Gonzalo Aguado, Ramón Guirao y Herminio Lafoz.

GIGANTES

Un día después, la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza Amparo Martínez Herranz observará la figura de Palafox como imagen de marca desde las 19 horas. Quienes visiten estos días la Plaza del Pilar se encontrarán con el gigante dedicado a José de Palafox en el zaguán del Ayuntamiento, acompañado por el de Agustina de Aragón. En su interior, el viernes 31 de octubre el escritor Fernando Lalana será el maestro de ceremonias de una visita en la que se recordará el episodio de los Sitios junto a dos de sus protagonistas: Casta Álvarez y el propio Palafox, de la mano de la Compañía Los Navegantes.

Habrá cuatro sesiones, a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas, en grupos de hasta 50 participantes. La entrada será libre hasta completar aforo, sin necesidad de reserva. Las actividades concluirán el 1 de noviembre, con la ya tradicional Ruta de Los Sitios, organizada por la Asociación Cultural Los Sitios, que en esta ocasión estará dedicada especialmente a Palafox. El punto de encuentro será la puerta de la capilla del Seminario de San Carlos Borromeo, en la plaza de San Carlos, 5, a las 10.00 horas y recorrerá algunos de los sitios emblemáticos de la ocupación francesa como la plaza de la Magdalena, la plaza de Jordán de Asso, la casa de Palafox o la plaza de la Seo.

El recorrido concluirá sobre las 12.00 horas con un homenaje en el monumento a los Héroes Anónimos en Macanaz. Quienes deseen participar, deberán inscribirse previamente enviando un correo a 'protocolo@asociacionlossitios.com' y recibir la confirmación.

Finalmente, una comitiva de 50 personas ataviadas con indumentaria de época se dirigirán a la cripta del Pilar para realizar una solemne ofrenda en la tumba de Palafox.